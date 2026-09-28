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"Шахед" впав поблизу кордону з Польщею, пошкоджено пункт пропуску – що відомо

Марія Николишин
28 вересня 2026, 19:40
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Ударна хвиля пошкодила приміщення контрольно-пропускного пункту на в'їзді в термінал.
'Шахед' впав поблизу кордону з Польщею, пошкоджено пункт пропуску – що відомо
Дрон РФ впав поблизу кордону з Польщею / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

  • "Шахед" атакував село Старовойтове на Волині
  • Удар стався біля пункту пропуску "Ягодин"
  • Пошкоджено приміщення КПП, постраждалих немає

28 вересня під час повітряної тривоги на Волині зафіксували ворожий безпілотник типу "Шахед". Влучання сталося неподалік кордону з Польщею. Про це повідомив очільник Волинської ОВА Роман Романюк.

"На жаль, є влучання неподалік кордону з Республікою Польща в с. Старовойтове (МПП "Ягодин"), Ковельського району", - заявив він.

відео дня

За даними ОВА, БпЛА зафіксували у Камінь-Каширському та Ковельському районах області. Йдеться про "Шахед" із реактивним двигуном.

Влучання зафіксували у селі Старовойтове Ковельського району, неподалік кордону з Республікою Польща, в районі міжнародного пункту пропуску "Ягодин".

За його словами, ударною хвилею пошкоджено приміщення контрольно-пропускного пункту на в’їзді в термінал.

За попередньою інформацією, звернень щодо травмованих або загиблих не надходило.

"Прошу жителів області не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях", - наголосив Романюк.

'Шахед' впав поблизу кордону з Польщею, пошкоджено пункт пропуску – що відомо
Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Реакція Польщі на удар РФ поблизу кордону

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш відреагував на російський удар.

"Чергова атака Росії на заході України. Реактивний безпілотник завдав удару по українській території приблизно за 2 км від пункту пропуску на кордоні з Польщею (Дорогуськ)", - написав він.

За його словами, повітряний простір Польщі порушено не було.

"Наші засоби протиповітряної оборони та авіація були готові до дій. Після скасування тривоги літаки повернулися на базу, а системи оборони перейшли в режим моніторингу та чергування", - додав міністр оборони.

Як РФ змінює тактику ударів "Шахедами"

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат говорив, що росіяни почали підбирати тип ударного безпілотника під конкретну погоду на маршруті.

За його словами, тиск на Сили оборони зростає не лише за рахунок кількості засобів ураження: ворог паралельно напрацьовує нові тактичні прийоми.

"Перше, на що дивитиметься противник - це метеоумови в районі прольоту маршруту та в районі цілі, яку хоче уразити. Якщо буде туман, хмарність, це буде ускладнювати роботу української протиповітряної оборони. І відповідно противник застосовуватиме той чи інший засіб - реактивний, чи звичайний "Шахед". В цьому питанні вони дуже добре орієнтуються", - наголосив він.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, вдень 28 вересня Росія атакувала Київ безпілотниками. Внаслідок атаки у Шевченківському районі, в середмісті столиці, зафіксовано падіння БпЛА на нежитлову будівлю. Є загиблі та поранені.

Також країна-агресор Росія вдень 28 вересня атакувала Дніпро безпілотниками. Внаслідок обстрілу загинули 3 людей, ще 12 травмовані.

Троє людей загинули та ще четверо дістали поранення внаслідок російських ударів по Запорізькій області в ніч проти 27 вересня. За попередніми даними, одна з жертв - мешканець селища Комишувате, куди прилетіло по приватній забудові.

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Про персону: Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині - начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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