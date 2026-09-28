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Британія на межі розколу: як можливий розпад країни вплине на НАТО

Юрій Берендій
28 вересня 2026, 18:53
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Британія може втратити Шотландію, що послабить позиції Лондона. Водночас експерт вважає, що це не змінить глобальний баланс сил.

Шотландія може вийти з Британії - як це змінить позиції Лондона
Шотландія може вийти з Британії - як це змінить позиції Лондона / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Ключові тези

  • У трьох частинах Британії процеси розвиваються по-різному
  • Незалежність Шотландії послабила б Лондон, але не критично
  • Розпад Британії не змінив би глобальний баланс

Можливий вихід Шотландії зі складу Великої Британії послабив би позиції Лондона, однак навряд чи кардинально змінив би розклад сил у світовій політиці та європейській безпеці. Водночас ситуація в Уельсі, Шотландії та Північній Ірландії розвивається за різними сценаріями.Про це повідомив політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний в інтерв'ю Главреду.

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За словами експерта, говорити про єдиний процес відокремлення трьох частин Сполученого Королівства некоректно. Найменш гостро питання незалежності наразі проявляється в Уельсі.

"Ці процеси там тривають уже давно, але ситуації в Уельсі, Шотландії та Північній Ірландії насправді дещо відрізняються. У Уельсі взагалі не йдеться так гостро про відокремлення та проголошення незалежності", - зазначив Розумний.

Інша ситуація склалася у Шотландії, де ідея незалежності має тривалу історію та залишається впливовою на регіональному рівні. Водночас експерт не вважає нинішні процеси кардинальним переломом у позиції Единбурга.

"У Шотландії про це говорять, але говорять уже давно, і не можна сказати, що відбулася якась кардинальна зміна позиції. Хоча дійсно в місцевих органах влади зараз сильні позиції прихильників незалежності", - наголосив він.

Окремим викликом залишається Північна Ірландія. Її минуле, пов'язане із тривалим конфліктом та збройним протистоянням, робить будь-яку зміну політичного статусу особливо чутливою.

"Північна Ірландія має свою складну історію, зокрема, збройної боротьби. Зміна статус-кво там не є легкою перспективою, оскільки всі розуміють, що полум’я, яке тільки-но вдалося загасити, може знову розгорітися, якщо юніоністи відчують себе ущемленими", - попередив експерт.

Тому перспективи трьох регіонів не варто розглядати як єдиний сценарій для майбутнього Сполученого Королівства. Швидкість і характер змін у кожному випадку відрізнятимуться, а можливий політичний ефект для Лондона залежатиме насамперед від масштабу цих процесів.

"Тобто ситуації в цих трьох частинах Сполученого Королівства розвиватимуться за різними траєкторіями та з різною швидкістю. Але я б не поспішав стверджувати, що це кардинально вплине на стратегічний ресурс Лондона та змінить його позиціонування", - сказав Розумний.

Найвідчутнішим ударом для Британії, на думку експерта, став би саме вихід Шотландії. Водночас навіть такий сценарій не означав би втрати Лондоном ключових можливостей на міжнародній арені.

"Однак вихід Шотландії був би дуже поганою новиною для Сполученого Королівства. Але думаю, що основний ресурс Великої Британії при цьому зберігся б. Її суб’єктність у світовій політиці, можливо, трохи зменшилася б, але не настільки, щоб це істотно вплинуло на глобальний баланс", - вважає Розумний.

Російська загроза для НАТО - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред,

Очільник Служби безпеки та інформації Чехії Міхал Куделка попередив про можливе випробування міцності НАТО з боку Кремля вже протягом найближчих місяців. За його словами, європейські спецслужби прогнозують зростання диверсійної активності, провокацій та операцій "під чужим прапором", аж до можливого обмеженого вторгнення.

Політичний експерт Максим Розумний відзначив, що гібридні загрози та розмиті сценарії російської агресії здатні підірвати єдність союзників і спровокувати розкол в Альянсі. Як приклад розбіжностей у баченні загроз він навів реакцію європейських держав після терактів 11 вересня 2001 року.

Військовий експерт Роман Світан припустив, що можливий напад РФ на країни НАТО відбуватиметься поетапно. На першому етапі Москва може використати відновлені українські дрони для тестування систем ПВО та реакції Альянсу, після чого перейти до масованого застосування власних ударних БпЛА і лише згодом - до ракетних ударів.

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Про персону: Максим Розумний

Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

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