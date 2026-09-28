Окупанти вивели свої сили з Харківщини, прикриваючись дітьми і літніми людьми

Російські військові, ймовірно, примусово вивезли цивільних на окуповані території.

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Окупанти прикрили свій вихід на Харківщині дитиною з білим прапором / Колаж: Главред, фото: скріншоти з YouTube

Що повідомили військові:

Окупанти використали цивільних для відходу на Харківщині

Росіяни завели дітей і літніх людей у газогін

Цивільних, яких використали росіяни, ймовірно, вивезуть на окуповані території

Окупаційна армія країни-агресора Росії на Куп'янському напрямку Харківської області прикривала дітьми та літніми людьми свій відступ. Про це повідомила "Хартія".

27 вересня розвідувальні дрони корпусу зафіксували, як російські військові виводять цивільних із Куп'янська. У групі було 9 людей, серед яких діти, літні люди та людина на милицях.

відео дня

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Поруч з цивільними йшли чоловіки призовного віку в цивільному одязі. У корпусі припустили, що це переодягнені російські військові, які виходили з-під удару, використовуючи мирних жителів як живий щит.

Людей провели через Голубівку до газогону "Шебелинка - Острогозьк". Раніше, за даними українських військових, цим газогоном росіяни заводили своїх штурмовиків у місто.

"Людей заводять у трубу газогону. Попереду близько 10 кілометрів у темряві", - прокоментували у "Хартії" рух окупантів з цивільними, який потрапив на камеру дрона.

Українські військові не відкривали вогонь по групі, щоб не влучити в цивільних. У корпусі вважають, що дітей та літніх людей з відео планують вивезти на тимчасово окуповані та використати для російських пропагандистських роликів.

Про це свідчить те, що всю дорогу цивільних знімали на відео. Ймовірно, ці кадри російські ЗМІ покажуть як "евакуацію" чи "порятунок мирних жителів".

Чи насправді армія РФ наступає на Харківщині

Главред писав, що за словами військового експерта Романа Світана, ситуація на Харківському напрямку наразі не створює передумов для масштабного просування російських сил.

Світан наголосив, що для російських військ існує лише кілька придатних для руху бронетехніки напрямків. При цьому українські військові заздалегідь підготували оборонні рубежі на таких ділянках.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українські військові взяли під контроль Рідкодуб, Нове та Катеринівку. Також оборонці відновили контроль поблизу Новомихайлівки та Липового.

Раніше повідомлялося, що на Покровському напрямку армії РФ вдалося розширити зону контролю поблизу міста Білицьке Добропільської міської громади Покровського району.

Напередодні стало відомо, що мешканцям окупованого РФ міста Олешки Херсонської області було доставлено продукти харчування українськими військовими.

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Про джерело: НГУ "Хартія" 13-та бригада оперативного призначення "Хартія" (13 БрОП) - військове формування Національної гвардії України. Після початку російського вторгнення в 2022 році у Харкові створили ДФТГ "Хартія", що входило до 127-ї бригади ТРО. Підрозділ брав участь у боях за Харків і на Харківщині. Взимку 2022 року воював під Бахмутом. На початку 2023 року переформований на 13-ту бригаду НГУ. В 2024 році бригада воювала в районах Очеретиного, Серебрянського лісництва, і на півночі Харківщини, пише Вікіпедія.

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