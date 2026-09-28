Дочка Брюса Вілліса показала нове фото з батьком: як зараз виглядає актор

Найсвіжіші знімки з Брюсом Віллісом шанувальники найчастіше бачать у соціальних мережах його дочок або дружини Емми Хемінг Вілліс.

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Дочка Брюса Вілліса опублікувала нове фото з батьком / колаж: Главред, фото: instagram.com/emmahemingwillis

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Фотографією з батьком поділилася Таллула

Шанувальники Брюса Вілліса тепло відреагували на новий знімок

Дочка голлівудського актора Брюса Вілліса Таллула поділилася в Instagram новим знімком із батьком. На фотографії вона ніжно цілує актора, який у відповідь посміхається.

71-річний Брюс Вілліс уже кілька років практично не з’являється на публіці. Тому свіжі кадри з ним шанувальники найчастіше бачать у соціальних мережах його дочок або дружини Емми Хемінг Вілліс.

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Цього разу фотографією з батьком поділилася Таллула. На знімку вона притискається до Брюса і цілує його в щоку, поки актор посміхається в камеру. Кадр дозволяє побачити, як зараз виглядає зірка голлівудських бойовиків.

"Такий милий!" - лаконічно підписала публікацію Таллула.

Шанувальники Брюса Вілліса тепло відреагували на новий знімок. У коментарях вони залишали слова підтримки та любові акторові.

"Надсилаю йому океан любові", "Це так мило і красиво", "Безумовна любов", - писали користувачі мережі.

Дочка Брюса Вілліса показала нове фото з батьком / Фото: instagram.com/buuski

Що відомо про хворобу Брюса Вілліса

У 2022 році родина Брюса Вілліса повідомила, що актор завершує кар’єру після діагностування афазії. Цей стан вплинув на його здатність говорити і став причиною відходу з кіно.

Пізніше лікарі уточнили діагноз. Стало відомо, що у Вілліса лобно-скронева деменція - прогресуюче захворювання, яке на сьогодні не піддається лікуванню.

У лютому 2023 року рідні актора публічно розповіли про його стан. Відтоді Брюс Вілліс практично не з’являється на публіці, а його близькі намагаються проводити з ним якомога більше часу та періодично публікують сімейні фотографії.

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Про особу: Брюс Вілліс Брюс Вілліс - американський актор, продюсер і музикант. Завершив кінокар’єру, яка тривала 43 роки, у 2022 році у зв’язку з порушеннями роботи мозку. У 2023 році родина артиста повідомила, що він страждає на лобово-скроневу деменцію. До хвороби був одним із найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду. Лауреат двох премій "Еммі" (1987, 2000) та однієї "Золотого глобуса" (1987). У 2006 році отримав іменну зірку на голлівудській Алеї слави. Найбільш відомий ролями у фільмах "П’ятий елемент", "Кримінальне чтиво", "Армагеддон", "Шосте чуття" та у серії фільмів "Міцний горішок".

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