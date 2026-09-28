"Чан із киплячою смолою": журналістка з РФ побажала Соседову горіти в пеклі

Коротко:
- Що сказала журналістка
- Що вона згадала про артиста
Російська журналістка Божена Ринська, яка засудила повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році, виїхала з РФ і оселилася в Латвії, прокоментувала смерть путінського підлабузника Сергія Соседова.
Як відомо, музичний продюсер впав на сходах і отримав травму голови, несумісну з життям.
За словами Ринської, яку цитують російські пропагандисти, покійний не заслуговує на співчуття. Вона назвала Соседова "людиною-покидьком", нагадавши йому про критику на адресу Алли Пугачової.
"А Сергій Соседов, за яким сумує вся стрічка, - підривав репутацію Пугачової, і взагалі, людина-покидьок. Тож хай йому щастить, його там чан із киплячою смолою вже зачекався", - заявила Ринська.
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Зазначимо, як повідомляв "Главред", раніше оскаженілий путініст Сергій Сосєдов, який пасся в Україні й був учасником багатьох шоу, образив співачку Аллу Пугачову й жорстоко за це поплатився.
Раніше також російські судово-медичні експерти встановили попередню причину смерті телеведучого-путініста та музичного критика Сергія Соседова.
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Про особу: Сергій Соседов
Сергій Соседов - російський журналіст, музичний критик, історик музики, редактор, телеведучий, сценарист. Член Спілки журналістів терористичної Москви.
З 2010 по 2015 рік був одним із чотирьох суддів вокального шоу "Х-фактор" на українському каналі СТБ. Після того, як Росія напала на Україну, Соседов підтримав вторгнення агресора та повністю підтримав військові дії.
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