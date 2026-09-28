Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Україна та ще 3 країни можуть отримати чіткий план вступу до ЄС: що готують у Брюсселі

Дар'я Пшеничник
28 вересня 2026, 12:37
google news Підпишіться
на нас в Google
Документи визначать не лише реформи для кандидатів, а й зобов'язання самих держав-членів ЄС, від яких залежить розблокування переговорів.
Украина, Евросоюз, ЕС
Україна може отримати чіткий план вступу до ЄС / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

відео дня
  • ЄС готує дорожні карти вступу для України і ще трьох країн
  • У документах пропишуть реформи й терміни кластерів
  • Косово, Сербія та Грузія цього формату не отримають

Єврокомісія готує окремі дорожні карти вступу до Європейського Союзу для України, Чорногорії, Молдови та Албанії. У документах пропишуть конкретні реформи та орієнтовні терміни завершення переговорних кластерів для кожної з чотирьох держав, пише Politico.

Про підготовку документів виданню розповіли двоє високопосадовців ЄС. Йдеться про країни, які в Брюсселі вважають найбільш просунутими кандидатами, - саме вони мають отримати чіткіший алгоритм руху до членства замість нинішньої розмитої процедури.

Принципова новація стосується не лише самих кандидатів. За задумом Єврокомісії, дорожні карти зафіксують також зобов'язання держав-членів ЄС, від позиції яких залежить відкриття та закриття переговорних кластерів. Саме блокування з боку окремих столиць, зокрема Угорщини, досі стримувало формальний старт переговорів з Києвом.

Хто залишився поза списком

Підготовку документів підтвердив представник Єврокомісії, наголосивши, що вони міститимуть пріоритети, часові рамки та конкретні результати, які допоможуть найбільш підготовленим кандидатам завершити необхідні реформи.

Водночас коло адресатів навмисно звужене. На цьому етапі дорожні карти не пропонуватимуть Косову, Північній Македонії та Боснії і Герцеговині. Не передбачено такого формату й для Грузії, Туреччини та Сербії, де євроінтеграційний процес загальмував або відкотився назад.

Розширення без повноправного членства

Паралельно Брюссель переглядає саму політику підготовки до майбутнього розширення. Новий підхід передбачає поступове входження кандидатів у спільний простір ще до формального вступу - через економічні переваги та доступ до спільних проєктів, обсяг яких залежатиме від прогресу реформ.

Оновлену політику розширення планують представити чиновникам 6 жовтня.

Україна та ще 3 країни можуть отримати чіткий план вступу до ЄС: що готують у Брюсселі
Вступ країн до ЄС / Інфографіка: Главред

Вступ України до ЄС – новини за темою

Як повідомляв Главред, Угорщина під час засідання робочої групи Ради Європейського Союзу з питань розширення (COELA) заблокувала початок процедури відкриття переговорних кластерів №2 та №3 для України.

Нагадаємо, Україна має всі шанси стати повноправним членом Європейського Союзу вже до 2030 року. Цю дату вважає цілком реальною та реалістичною посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

Раніше Україна розпочала переговори з Євросоюзом щодо шостого переговорного кластера – "зовнішні відносини", який визначає параметри узгодження міжнародної, торговельної та оборонної політики країни-кандидата з політикою ЄС. Про це йдеться у заяві на офіційному сайті Ради ЄС.

Водночас політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка Петро Олещук зазначав, що не можна виключати виникнення проблем з боку Польщі у зв’язку з ратифікацією вступу України до Європейського Союзу. Головна причина - це конкуренція України та Польщі як двох найбільших держав регіону.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Євросоюз Вступ України до Євросоюзу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія атакувала Національну академію наук України - Зеленський пригрозив відповіддю

Росія атакувала Національну академію наук України - Зеленський пригрозив відповіддю

14:40Війна
Люди вилазять з вікон, щоб не згоріти: РФ атакувала центр Києва, перші деталі

Люди вилазять з вікон, щоб не згоріти: РФ атакувала центр Києва, перші деталі

13:56Україна
Росія завдала смертельного удару по Дніпру: є загиблі, багато поранених

Росія завдала смертельного удару по Дніпру: є загиблі, багато поранених

13:52Україна
Реклама

Популярне

Більше
Маслюки будуть чистими за лічені хвилини: лайфхак, про який мало хто знає

Маслюки будуть чистими за лічені хвилини: лайфхак, про який мало хто знає

Морква пролежить свіжою місяцями: розкрито ідеальний спосіб зберігання

Морква пролежить свіжою місяцями: розкрито ідеальний спосіб зберігання

Сильний холод накриє Україну після бабиного літа: точний прогноз до кінця жовтня

Сильний холод накриє Україну після бабиного літа: точний прогноз до кінця жовтня

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні велосипедиста за 39 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні велосипедиста за 39 с

Озимий часник дасть рекордний урожай: які культури посадити поруч

Озимий часник дасть рекордний урожай: які культури посадити поруч

Останні новини

14:40

Росія атакувала Національну академію наук України - Зеленський пригрозив відповіддю

14:15

Борщ насправді "насипають" чи "наливають": як правильно сказати українською

13:56

Люди вилазять з вікон, щоб не згоріти: РФ атакувала центр Києва, перші деталіФото

13:52

Росія завдала смертельного удару по Дніпру: є загиблі, багато пораненихФото

13:35

Яким буде тариф на газ під час опалювального сезону: українцям назвали ціну

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
13:04

З 1 жовтня в усіх кінотеатрах стартує прокат біографічної пригодницької драми "Довженко. Перший погляд"

12:48

Джеджула показав усіх своїх дітей від різних шлюбів разом

12:46

Пліснява зникне назавжди: чим треба обробити стіни і поверхні

12:37

Україна та ще 3 країни можуть отримати чіткий план вступу до ЄС: що готують у Брюсселі

Реклама
12:13

"Ліки від смутку": Марко Сердинський переміг у шоу "Україна має талант"Відео

12:12

Окупанти вивели свої сили з Харківщини, прикриваючись дітьми і літніми людьми

11:55

"Він чіплявся": чоловік Лорак накинувся на Путіна

11:41

РФ готує новий фронт у Європі: що відбувається в НАТО і до чого готується Захід

11:38

"Чан із киплячою смолою": журналістка з РФ побажала Соседову горіти в пеклі

11:24

"Легко не буде точно": кому з українців влада радить виїхати з міст до зими

11:22

Принц Гаррі розповів, як навчаються його діти після зміни школи

11:18

Сотні полонених окупантів і звільнені села: нові деталі операції "Вівальді"

10:58

Гороскоп Таро на завтра, 29 вересня: Дівам — говорити, Близнюкам — вирішувати

10:42

В пральній машині чи вручну: як прати шапку, щоб вона не втратила форму

10:37

Бізнес ексзаступника глави ДУС: мільйонні держконтракти, родинні компанії та "Імона-Аудит"

Реклама
10:20

Дочка Лорак здивувала своєю неграмотністю: не змогла написати найпростіше

10:06

В Україні з’явився Фонтан Сковороди з 20-тонного бразильського граніту, створений за ініціативи Дениса Парамонова

10:03

Скандал довкола полонених із КНДР: Сеул вимагає від України офіційних вибачень

09:59

Інтенсивність обстрілів РФ може знизитися: монітори вказали на нюанс

09:32

У мережу потрапили фото дітей пропагандистки Сімоньян: як вони виглядають

09:17

Капітуляція до кінця зими: Путін різко змінив стратегію війни проти України

09:17

Гороскоп на завтра, 29 вересня: Терезам - полегшення, Водоліям - зміни

09:12

Трамп попросив Зеленського "пригальмувати": деталі розмови президентів

08:39

Популярний салат з новим інгредієнтом: рецепт "Цезаря" з рибою

08:23

Полювання на командувача СБС: Росія оцінила Бровді у 20 мільйонів — WSJ

08:03

Вибухи, "прильоти" і пожежі: дрони масовано атакували Кубань

07:20

Знищити столицю, щоб зламати країну: Портников простежив лінію від Батурина до КиєваПогляд

07:05

Росія вдарила КАБами по будинках у Харкові: понад 20 постраждалих, серед них — дітиФото

06:40

Російські дрони атакували Київ: під удар потрапила АЗС, спалахнула пожежа

05:31

Ніякий не "шиповнік": як правильно назвати колючий кущ із червоними плодами українською

05:00

Шанс, який не можна проґавити: три знаки зодіаку зловлять удачу за хвіст

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні велосипедиста за 39 с

03:36

Сонце може влаштувати надпотужний спалах: коли Землю накриє новий "шторм"

02:15

Великих ягід не буде: де категорично заборонено садити малину

27 вересня, неділя
23:35

РФ нагромадила десятки ракет: у Мережі дізналися про підготовку масованого обстрілу

Реклама
22:56

Маслюки будуть чистими за лічені хвилини: лайфхак, про який мало хто знає

22:35

Морква пролежить свіжою місяцями: розкрито ідеальний спосіб зберіганняВідео

22:07

РФ атакувала ринок "Столичний" під Києвом: є загиблі та багато поранених, вирує пожежаФото

21:32

Балістика по РФ уже полетіла: Загородній назвав головну ціль України

21:17

Ейдман пояснив, чому "прості росіяни" постійно воюютьПогляд

20:53

"Росія "перемогла" дитсадочки і школи": Зеленський розкрив масштаби терору РФ

20:34

Що захистить Україну від ракетних атак РФ: Буданов зробив несподівану заяву

20:33

Озимий часник дасть рекордний урожай: які культури посадити поруч

19:54

Окупанти мають нові просування поблизу ключового міста: що відбувається на фронті

19:44

Чому 28 вересня не можна сумувати: яке церковне свято

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняПранняАвтоКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти