Україна та ще 3 країни можуть отримати чіткий план вступу до ЄС: що готують у Брюсселі

Документи визначать не лише реформи для кандидатів, а й зобов'язання самих держав-членів ЄС, від яких залежить розблокування переговорів.

https://glavred.net/politics/ukraina-i-eshche-3-strany-mogut-poluchit-chetkiy-plan-vstupleniya-v-es-chto-gotovit-bryussel-10799858.html Посилання скопійоване

Україна може отримати чіткий план вступу до ЄС / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

відео дня

ЄС готує дорожні карти вступу для України і ще трьох країн

У документах пропишуть реформи й терміни кластерів

Косово, Сербія та Грузія цього формату не отримають

Єврокомісія готує окремі дорожні карти вступу до Європейського Союзу для України, Чорногорії, Молдови та Албанії. У документах пропишуть конкретні реформи та орієнтовні терміни завершення переговорних кластерів для кожної з чотирьох держав, пише Politico.

Про підготовку документів виданню розповіли двоє високопосадовців ЄС. Йдеться про країни, які в Брюсселі вважають найбільш просунутими кандидатами, - саме вони мають отримати чіткіший алгоритм руху до членства замість нинішньої розмитої процедури.

Принципова новація стосується не лише самих кандидатів. За задумом Єврокомісії, дорожні карти зафіксують також зобов'язання держав-членів ЄС, від позиції яких залежить відкриття та закриття переговорних кластерів. Саме блокування з боку окремих столиць, зокрема Угорщини, досі стримувало формальний старт переговорів з Києвом.

Хто залишився поза списком

Підготовку документів підтвердив представник Єврокомісії, наголосивши, що вони міститимуть пріоритети, часові рамки та конкретні результати, які допоможуть найбільш підготовленим кандидатам завершити необхідні реформи.

Водночас коло адресатів навмисно звужене. На цьому етапі дорожні карти не пропонуватимуть Косову, Північній Македонії та Боснії і Герцеговині. Не передбачено такого формату й для Грузії, Туреччини та Сербії, де євроінтеграційний процес загальмував або відкотився назад.

Розширення без повноправного членства

Паралельно Брюссель переглядає саму політику підготовки до майбутнього розширення. Новий підхід передбачає поступове входження кандидатів у спільний простір ще до формального вступу - через економічні переваги та доступ до спільних проєктів, обсяг яких залежатиме від прогресу реформ.

Оновлену політику розширення планують представити чиновникам 6 жовтня.

Вступ країн до ЄС / Інфографіка: Главред

Вступ України до ЄС – новини за темою

Як повідомляв Главред, Угорщина під час засідання робочої групи Ради Європейського Союзу з питань розширення (COELA) заблокувала початок процедури відкриття переговорних кластерів №2 та №3 для України.

Нагадаємо, Україна має всі шанси стати повноправним членом Європейського Союзу вже до 2030 року. Цю дату вважає цілком реальною та реалістичною посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

Раніше Україна розпочала переговори з Євросоюзом щодо шостого переговорного кластера – "зовнішні відносини", який визначає параметри узгодження міжнародної, торговельної та оборонної політики країни-кандидата з політикою ЄС. Про це йдеться у заяві на офіційному сайті Ради ЄС.

Водночас політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка Петро Олещук зазначав, що не можна виключати виникнення проблем з боку Польщі у зв’язку з ратифікацією вступу України до Європейського Союзу. Головна причина - це конкуренція України та Польщі як двох найбільших держав регіону.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред