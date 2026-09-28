Коротко:
- Як зганьбилася дочка Лорак
- Що вона написала в мережі
Дочка співачки-зрадительки Ані Лорак Софія, яка цього року почала навчання в 9-му класі, знову приголомшила своєю абсолютною неграмотністю.
15-річна дівчинка, яка навчається в елітній московській гімназії, не може написати найпростішого.
Так, Софія Началджиоглу вирішила привітати свою матір-путіністку з днем народження. На її сторінці в Instagram, під дописом про те, як Лорак вітає саму себе, підліток написала "з днем народженням". Тим часом, правильна форма привітання звучить так: "з днем народження".
Дивно, що учениця 9-го класу елітної гімназії не знає елементарних речей, які вивчають діти молодшої школи.
Зазначимо, що це не вперше, коли дівчинка демонструє повну відсутність знань як у її тепер рідній російській мові, так і в англійській граматиці.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше оскаженілий путініст Сергій Соседов, який пасся в Україні та був учасником багатьох шоу, образив співачку Аллу Пугачову і жорстоко за це поплатився.
Раніше також знаменитий американський актор Сильвестр Сталлоне вперше зробив серію відвертих зізнань про темну сторону своєї слави. В інтерв’ю виданню The New York Times він зізнався, що ролі культових персонажів переросли для нього в нездорову зацикленість на зовнішньому вигляді.
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Про особу: Ані Лорак
Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на бік Росії й продовжує будувати там свою кар’єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.
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