Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Дочка Лорак здивувала своєю неграмотністю: не змогла написати найпростіше

Олена Кюпелі
28 вересня 2026, 10:20
google news Підпишіться
на нас в Google
Дочка зрадниці Лорак, Софія Налчаджіоглу, не знає граматики російської мови.
Ані Лорак, Софія Налчаджіоглу
Софія Налчаджіоглу, очевидно, не навчається у школі / колаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/sonchik_sk

Коротко:

  • Як зганьбилася дочка Лорак
  • Що вона написала в мережі

Дочка співачки-зрадительки Ані Лорак Софія, яка цього року почала навчання в 9-му класі, знову приголомшила своєю абсолютною неграмотністю.

15-річна дівчинка, яка навчається в елітній московській гімназії, не може написати найпростішого.

відео дня

Так, Софія Началджиоглу вирішила привітати свою матір-путіністку з днем народження. На її сторінці в Instagram, під дописом про те, як Лорак вітає саму себе, підліток написала "з днем народженням". Тим часом, правильна форма привітання звучить так: "з днем народження".

Дочка зрадниці Лорак дивує своєю необізнаністю з елементарних речей
Дочка зрадниці Лорак дивує незнанням елементарних речей / Скріншот Instagram/anilorak

Дивно, що учениця 9-го класу елітної гімназії не знає елементарних речей, які вивчають діти молодшої школи.

Зазначимо, що це не вперше, коли дівчинка демонструє повну відсутність знань як у її тепер рідній російській мові, так і в англійській граматиці.

Софія Налчаджіоглу
Софія Налчаджіоглу та її "грамотність" / фото: instagram.com, Софія Налчаджіоглу

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше оскаженілий путініст Сергій Соседов, який пасся в Україні та був учасником багатьох шоу, образив співачку Аллу Пугачову і жорстоко за це поплатився.

Раніше також знаменитий американський актор Сильвестр Сталлоне вперше зробив серію відвертих зізнань про темну сторону своєї слави. В інтерв’ю виданню The New York Times він зізнався, що ролі культових персонажів переросли для нього в нездорову зацикленість на зовнішньому вигляді.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Ані Лорак

Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на бік Росії й продовжує будувати там свою кар’єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Ані Лорак новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Окупанти вивели свої сили з Харківщини, прикриваючись дітьми і літніми людьми

Окупанти вивели свої сили з Харківщини, прикриваючись дітьми і літніми людьми

12:12Фронт
РФ готує новий фронт у Європі: що відбувається в НАТО і до чого готується Захід

РФ готує новий фронт у Європі: що відбувається в НАТО і до чого готується Захід

11:41Аналітика
"Легко не буде точно": кому з українців влада радить виїхати з міст до зими

"Легко не буде точно": кому з українців влада радить виїхати з міст до зими

11:24Україна
Реклама

Популярне

Більше
Маслюки будуть чистими за лічені хвилини: лайфхак, про який мало хто знає

Маслюки будуть чистими за лічені хвилини: лайфхак, про який мало хто знає

Морква пролежить свіжою місяцями: розкрито ідеальний спосіб зберігання

Морква пролежить свіжою місяцями: розкрито ідеальний спосіб зберігання

Грошове дерево буде густим і красивим: яка проста дія допоможе сформувати пишну крону

Грошове дерево буде густим і красивим: яка проста дія допоможе сформувати пишну крону

"Дочекалися": Соломія Вітвіцька вперше показала сина

"Дочекалися": Соломія Вітвіцька вперше показала сина

Сильний холод накриє Україну після бабиного літа: точний прогноз до кінця жовтня

Сильний холод накриє Україну після бабиного літа: точний прогноз до кінця жовтня

Останні новини

12:13

"Ліки від смутку": Марко Сердинський переміг у шоу "Україна має талант"

12:12

Окупанти вивели свої сили з Харківщини, прикриваючись дітьми і літніми людьми

11:55

"Він чіплявся": чоловік Лорак накинувся на Путіна

11:41

РФ готує новий фронт у Європі: що відбувається в НАТО і до чого готується Захід

11:38

"Чан із киплячою смолою": журналістка з РФ побажала Соседову горіти в пеклі

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
11:24

"Легко не буде точно": кому з українців влада радить виїхати з міст до зими

11:22

Принц Гаррі розповів, як навчаються його діти після зміни школи

11:18

Сотні полонених окупантів і звільнені села: нові деталі операції "Вівальді"

10:58

Гороскоп Таро на завтра, 29 вересня: Дівам — говорити, Близнюкам — вирішувати

Реклама
10:42

В пральній машині чи вручну: як прати шапку, щоб вона не втратила форму

10:37

Бізнес ексзаступника глави ДУС: мільйонні держконтракти, родинні компанії та "Імона-Аудит"

10:20

Дочка Лорак здивувала своєю неграмотністю: не змогла написати найпростіше

10:06

В Україні з’явився Фонтан Сковороди з 20-тонного бразильського граніту, створений за ініціативи Дениса Парамонова

10:03

Скандал довкола полонених із КНДР: Сеул вимагає від України офіційних вибачень

09:59

Інтенсивність обстрілів РФ може знизитися: монітори вказали на нюанс

09:32

У мережу потрапили фото дітей пропагандистки Сімоньян: як вони виглядають

09:17

Капітуляція до кінця зими: Путін різко змінив стратегію війни проти України

09:17

Гороскоп на завтра, 29 вересня: Терезам - полегшення, Водоліям - зміни

09:12

Трамп попросив Зеленського "пригальмувати": деталі розмови президентів

08:39

Популярний салат з новим інгредієнтом: рецепт "Цезаря" з рибою

Реклама
08:23

Полювання на командувача СБС: Росія оцінила Бровді у 20 мільйонів — WSJ

08:03

Вибухи, "прильоти" і пожежі: дрони масовано атакували Кубань

07:20

Знищити столицю, щоб зламати країну: Портников простежив лінію від Батурина до КиєваПогляд

07:05

Росія вдарила КАБами по будинках у Харкові: понад 20 постраждалих, серед них — дітиФото

06:40

Російські дрони атакували Київ: під удар потрапила АЗС, спалахнула пожежа

05:31

Ніякий не "шиповнік": як правильно назвати колючий кущ із червоними плодами українською

05:00

Шанс, який не можна проґавити: три знаки зодіаку зловлять удачу за хвіст

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні велосипедиста за 39 с

03:36

Сонце може влаштувати надпотужний спалах: коли Землю накриє новий "шторм"

02:15

Великих ягід не буде: де категорично заборонено садити малину

27 вересня, неділя
23:35

РФ нагромадила десятки ракет: у Мережі дізналися про підготовку масованого обстрілу

22:56

Маслюки будуть чистими за лічені хвилини: лайфхак, про який мало хто знає

22:35

Морква пролежить свіжою місяцями: розкрито ідеальний спосіб зберіганняВідео

22:07

РФ атакувала ринок "Столичний" під Києвом: є загиблі та багато поранених, вирує пожежаФото

21:32

Балістика по РФ уже полетіла: Загородній назвав головну ціль України

21:17

Ейдман пояснив, чому "прості росіяни" постійно воюютьПогляд

20:53

"Росія "перемогла" дитсадочки і школи": Зеленський розкрив масштаби терору РФ

20:34

Що захистить Україну від ракетних атак РФ: Буданов зробив несподівану заяву

20:33

Озимий часник дасть рекордний урожай: які культури посадити поруч

19:54

Окупанти мають нові просування поблизу ключового міста: що відбувається на фронті

Реклама
19:44

Чому 28 вересня не можна сумувати: яке церковне свято

19:31

Чи можна знову заморозити м'ясо з морозилки: відповідь здивує навіть досвідчених господиньВідео

19:11

Сильний холод накриє Україну після бабиного літа: точний прогноз до кінця жовтня

18:44

РФ влаштувала недільний терор Києва: гримлять вибухи, є поранені та "прильоти"Відео

18:33

Молоді дерева будуть захищені всю зиму: що потрібно обовʼязково зробити восени

17:32

Фінансовий гороскоп на 28 вересня — 4 жовтня: Водоліям — новий шлях, Левам — зростання

17:31

Як сушити білизну без вогкості: один простий трюк - і ніякої зайвої вологиВідео

17:04

РФ скинула на Суми три КАБи: є загиблі, серед них - 16-річна дівчинаФото

17:03

Спатифілум пишно цвістиме навіть узимку: які осінні процедури йому потрібні

16:59

Любовний гороскоп на 28 вересня - 4 жовтня: Терезам - знайомства, Скорпіонам - пауза

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини СумНовини ОдесиНовини Черкаси
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняПранняАвтоКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти