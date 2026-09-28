Дочка зрадниці Лорак, Софія Налчаджіоглу, не знає граматики російської мови.

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Софія Налчаджіоглу, очевидно, не навчається у школі / колаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/sonchik_sk

Коротко:

Як зганьбилася дочка Лорак

Що вона написала в мережі

Дочка співачки-зрадительки Ані Лорак Софія, яка цього року почала навчання в 9-му класі, знову приголомшила своєю абсолютною неграмотністю.

15-річна дівчинка, яка навчається в елітній московській гімназії, не може написати найпростішого.

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Так, Софія Началджиоглу вирішила привітати свою матір-путіністку з днем народження. На її сторінці в Instagram, під дописом про те, як Лорак вітає саму себе, підліток написала "з днем народженням". Тим часом, правильна форма привітання звучить так: "з днем народження".

Дочка зрадниці Лорак дивує незнанням елементарних речей / Скріншот Instagram/anilorak

Дивно, що учениця 9-го класу елітної гімназії не знає елементарних речей, які вивчають діти молодшої школи.

Зазначимо, що це не вперше, коли дівчинка демонструє повну відсутність знань як у її тепер рідній російській мові, так і в англійській граматиці.

Софія Налчаджіоглу та її "грамотність" / фото: instagram.com, Софія Налчаджіоглу

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Про особу: Ані Лорак Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на бік Росії й продовжує будувати там свою кар’єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

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