Яким буде тариф на газ під час опалювального сезону: українцям назвали ціну

Прем'єр попередив, що українські чиновники працюють над запровадженням справедливого тарифоутворення на комунальні послуги.

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В уряді відповіли, чи зміняться тарифи на газ в Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Що повідомив Корецький:

Тариф на газ для населення не зміниться

До кінця березня для більшості українців буде діяти тариф 7,96 гривень

Уряд зберіг чинні пільгові ціни на газ для населення та виробників тепла до 31 березня 2027 року, тобто фактично до кінця опалювального сезону. Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, таке рішення ухвалили через дію мораторію на підвищення тарифів, запровадженого Парламентом на час воєнного стану, та з урахуванням складної соціально-економічної ситуації в країні.

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"На виконання зобов’язань перед міжнародними партнерами, Уряд спільно з іншими органами влади працює над удосконаленням системи тарифної політики та запровадженням справедливого й прозорого тарифоутворення з одночасним збільшенням адресної допомоги тим, хто її дійсно потребує", - додав він.

Скільки українці будуть платити за газ

98% населення України є клієнтами "Нафтогазу", тож до 31 березня компанія постачатиме більшості побутових споживачів газ за тарифом 7,96 гривень за кубометр.

5 способів зменшити плату за комунальні послуги / Інфографіка: Главред

Коли тарифи на комунальні послуги в Україні можуть переглянути

Главред писав, що за словами енергетичного експерта Геннадія Рябцева, ризик перегляду комунальних тарифів в Україні після завершення дії воєнних обмежень справді існує, однак говорити про неминучий різкий стрибок поки передчасно.

А все тому, що чинне законодавство забороняє підвищувати тарифи на розподіл газу, теплову енергію та гарячу воду для населення під час воєнного стану і ще протягом шести місяців після його завершення.

Тарифи на комунальні послуги в Україні - останні новини

Раніше повідомлялося, що мешканці Закарпаття, які проживають у квартирах і будинках з електроопаленням, мають право платити за світло втричі менше – 1,32 замість 4,32 грн/кВт*год.

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні готуються реформувати енергетичний ринок через тиск зовнішніх партнерів. Це в перспективі призведе до втрати контролю урядом над ціноутворенням на базові комунальні послуги.

Напередодні стало відомо, що оплата комунальних послуг за квартиру площею 70 м² з 2-3 мешканцями цієї зими коштуватиме власникам щонайменше 6600 грн на місяць.

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Про персону: Сергій Корецький Сергій Корецький - український підприємець та менеджер у нафтогазовій галузі. Прем'єр-міністр України з 16 липня 2026 року. Директор ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта" (з листопада 2022 до 13 травня 2025), пише Вікіпедія.

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