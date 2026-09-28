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Нові деталі удару РФ по Академії наук у Києві: поранено екссекретаря РНБО, є загибла

Юрій Берендій
28 вересня 2026, 16:50
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Горбулін постраждав через удар РФ по Академії наук, його помічниця загинула.
Нові деталі удару РФ по Академії наук у Києві: поранено екссекретаря РНБО, є загибла
Внаслідок російського удару постраждав екссекретар РНБОУ / Колаж: Главред, фото: ДСНС Києва

Ключові тези:

  • Екссекретар РНБОУ Горбулін постраждав через удар РФ по Академії наук
  • Його помічниця, ймовірно, загинула під час атаки
  • Зеленський повідомив ще про шістьох постраждалих

Заступник голови Національної академії наук України Володимир Горбулін постраждав унаслідок російського удару по будівлі Академії наук у Києві. Його особиста помічниця Наталя, за попередніми даними, загинула. Про це повідомили два джерела BBC News Україна, які підтвердили інформацію про поранення Горбуліна.

Раніше Володимир Горбулін обіймав посаду секретаря РНБОУ.

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Російський удар припав на приміщення поруч із кабінетом заступника голови НАНУ. За даними співрозмовника видання, Горбулін уже перебуває вдома, а отримані ним травми незначні.

  • Наслідки російського удару по Києву 28 вересня
    Наслідки російського удару по Києву 28 вересня фото: t.me/sazanovicholeksandr
  • Наслідки російського удару по Києву 28 вересня
    Наслідки російського удару по Києву 28 вересня фото: t.me/sazanovicholeksandr
  • Наслідки російського удару по Києву 28 вересня
    Наслідки російського удару по Києву 28 вересня фото: t.me/sazanovicholeksandr
  • Наслідки російського удару по Києву 28 вересня
    Наслідки російського удару по Києву 28 вересня фото: t.me/sazanovicholeksandr
  • Наслідки російського удару по Києву 28 вересня
    Наслідки російського удару по Києву 28 вересня фото: t.me/sazanovicholeksandr
  • Наслідки російського удару по Києву 28 вересня
    Наслідки російського удару по Києву 28 вересня фото: t.me/sazanovicholeksandr

"Удар прийшов в кімнату, яка була на поверх вище його кабінету. Володимир Павлович вже вдома, він отримав незначні травми через вибите скло", - сказав інформований співрозмовник.

Окремо джерело розповіло про долю помічниці Горбуліна. За попередньою інформацією, жінка могла перебувати біля будівлі в момент атаки.

"Однак його особиста помічниця Наталя, за попередніми даними, загинула. Ймовірно в момент удару вона була поряд з будівлею", - додав співрозмовник.

Наслідки атаки на столицю також прокоментував президент України Володимир Зеленський. За його словами, на місці прямого влучання продовжують працювати екстрені служби, а рятувальники гасять пожежу.

"Екстрені служби продовжують працювати у Києві, на місці прямого удару по будівлі Академії наук. На жаль, станом на зараз відомо про одну загиблу людину та шістьох постраждалих, серед них троє дітей", - заявив Зеленський.

Президент також повідомив про ще один російський удар у центрі столиці - цього разу по будівлі медичного закладу. За його словами, Україна очікує від міжнародних партнерів посилення тиску на Росію.

  • Наслідки удару по НАНУ та клініці "Добробут" в Києві 28 вересня
    Наслідки удару по НАНУ та клініці "Добробут" в Києві 28 вересня Фото: ДСНС України
  • Наслідки удару по НАНУ та клініці "Добробут" в Києві 28 вересня
    Наслідки удару по НАНУ та клініці "Добробут" в Києві 28 вересня Фото: ДСНС України
  • Наслідки удару по НАНУ та клініці "Добробут" в Києві 28 вересня
    Наслідки удару по НАНУ та клініці "Добробут" в Києві 28 вересня Фото: ДСНС України
  • Наслідки удару по НАНУ та клініці "Добробут" в Києві 28 вересня
    Наслідки удару по НАНУ та клініці "Добробут" в Києві 28 вересня Фото: ДСНС України
  • Наслідки удару по НАНУ та клініці "Добробут" в Києві 28 вересня
    Наслідки удару по НАНУ та клініці "Добробут" в Києві 28 вересня Фото: ДСНС України
  • Наслідки удару по НАНУ та клініці "Добробут" в Києві 28 вересня
    Наслідки удару по НАНУ та клініці "Добробут" в Києві 28 вересня Фото: ДСНС України
  • Наслідки удару по НАНУ та клініці "Добробут" в Києві 28 вересня
    Наслідки удару по НАНУ та клініці "Добробут" в Києві 28 вересня Фото: ДСНС України
  • Наслідки удару по НАНУ та клініці "Добробут" в Києві 28 вересня
    Наслідки удару по НАНУ та клініці "Добробут" в Києві 28 вересня Фото: ДСНС України

"Кожен російський теракт – це жертви, яких можна було не допустити, якби тиск на Росію нарешті став тотальним. Проти всього, що фінансує та виробляє російську зброю терору, і всіх, хто її застосовує. Світ має зрозуміти, що терористи будуть іти далі, якщо їх не зупинити тут, в Україні. І не можна заплющувати очі на такі жорстокі удари. Потрібно відповідати – глобальною рішучістю і силою. Розраховуємо на силу Європи, Америки, інших наших партнерів, які можуть допомогти захищати життя", - заявив Зеленський.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Шевченківському районі зафіксовано влучання у 7-поверхову адміністративну будівлю на рівні четвертого поверху. Екстрені служби прямують на місце події. Водночас Telegram-канали повідомляють про можливе влучання в медичний центр "Добробут", розташований неподалік будівлі Конституційного суду України.

Загалом Кличко зазначив, що унаслідок ворожих атак 28 вересня в Києві постраждали 19 людей, серед них троє дітей. Одна жінка загинула.

Шістьох постраждалих медики госпіталізували, зокрема двох дітей.

Крім того, у Солом’янському районі БпЛА впав на відкритій території між приватними житловими будинками. Екстрені служби також прямують на місце.

дрон
"Герань-5" / Інфографіка: Главред

Скільки ще дронів летить в напрямку столиці

Росія 28 вересня атакувала Україну понад 100 ударними безпілотниками, значна частина яких прямувала в бік Києва. Внаслідок атаки зафіксовано влучання по цивільній та інфраструктурній забудові в різних регіонах. Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

За даними військових, атака тривала з 06:30 до 16:30. Серед застосованих дронів було багато реактивних БпЛА.

"Станом на 16.30 зафіксовано понад 100 ударних безпілотників різних типів, значна частина – у напрямку м.Київ", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Українська протиповітряна оборона продовжувала працювати по цілях. Водночас на момент оприлюднення інформації повністю відбити атаку ще не вдалося.

"Наразі, протиповітряній обороні вдалося збити понад 40 реактивних БпЛА, але десятки дронів ще в повітрі!" - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Окремі наслідки атаки зафіксували в Києві. Під ударом опинилися об'єкти, що не мають стосунку до військової інфраструктури.

"Зафіксовано влучання ударних БпЛА по інфраструктурі, цивільних об’єктах та житлових будинках в різних регіонах країни. Зокрема – влучання реактивних БпЛА противника по будівлі Національної академії наук та медичному центру "Добробут" у місті Київ", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Сили оборони продовжують відбивати повітряний напад. Повітряні Сили також висловили співчуття родинам загиблих та постраждалим.

Тривожний прогноз експерта щодо ударів по Києву

Росія може продовжувати майже безперервні денні атаки дронами по Києву та області ще 2–3 тижні, після чого інтенсивність ударів, імовірно, почне знижуватися. Про це повідомив військовий оглядач Олексій Гетьман в етері Ранок.LIVE.

За словами оглядача, нинішня ситуація стала новою реальністю для столиці, однак постійно підтримувати такий темп ударів Росія не зможе. Він пов'язує можливе зниження активності РФ із діями України у відповідь.

"Це нова реальність, до неї треба звикати. Але вона не буде продовжуватися безкінечно і вона закінчиться за 2-3 тижні. Чому? Тому що будуть наші потужні дії у відповідь", - наголосив Гетьман.

Оглядач також вважає, що стримування російських атак залежатиме від здатності України демонструвати силу та завдавати противнику співмірної відповіді. На його думку, саме такий підхід може вплинути на рішення РФ продовжувати масоване застосування безпілотників протягом дня.

Удари по Києву - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, унаслідок нічної атаки на столицю зазнав пошкоджень гіпермаркет "Ашан Біличі", розташований у ТРЦ Lavina Mall. У пресслужбі ритейлера повідомили, що магазин тимчасово призупинив роботу до завершення оцінки руйнувань та проведення відновлювальних робіт. Серед співробітників торговельного закладу ніхто не постраждав.

У ДСНС поінформували про ліквідацію наслідків ворожого удару безпілотниками та спалахи пожеж у кількох районах Києва. Зокрема, у Солом'янському районі через влучання БпЛА спалахнула пожежа на території СТО, а під час гасіння іншої нежитлової будівлі рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.

За словами мера Віталія Кличка, ворожі дрони завдали ударів і по центральній частині міста, що спричинило масштабне займання поблизу будівлі Національної академії наук України, звідки людей довелося евакуйовувати через вікна. Очільник Шевченківської РДА Олександр Сазанович о 14:05 уточнив, що внаслідок атаки є загиблі та поранені, а в КМВА підтвердили загибель жінки.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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