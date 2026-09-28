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Росія атакувала Національну академію наук України - Зеленський пригрозив відповіддю

Юрій Берендій
28 вересня 2026, 14:40оновлено 28 вересня, 16:20
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Росія атакувала Академію наук України в Києві.
Росія атакувала Національну академію наук України - Зеленський пригрозив відповіддю
Зеленський відреагував на російський удар по будівлі НАН України / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

  • РФ атакувала будівлю Академії наук України
  • Зеленський пообіцяв Росії відповідь

Країна-агресорка Росія атакувала будівлю Національної академії наук України в Києві. На місці удару триває рятувальна операція та гасіння пожежі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму дописі в Telegram.

відео дня

За словами глави держави, після удару по будівлі Академії наук рятувальники продовжують працювати на місці та перевіряють, чи могли всередині залишатися люди. Він також повідомив про атаки на інші цивільні об’єкти в Києві, Дніпрі та інших регіонах України.

"Російський удар проти будівлі української Академії наук. Зараз триває рятувальна операція, гасять пожежу, шукають людей, які могли перебувати в будівлі. Всі служби залучені. Сьогодні ж у Києві були атаковані фармацевтична компанія та заправки, в Дніпрі – бізнес-центр, в інших містах і регіонах – теж цивільні об’єкти, підприємства, об’єкти зв’язку. На жаль, є загиблі… Мої співчуття рідним та близьким", - заявив Зеленський.

Окремо президент наголосив, що наслідки російських атак мають стати сигналом для міжнародних партнерів України. Йдеться, зокрема, про необхідність продовження підтримки Києва та посилення тиску на Росію.

"Обов’язково буде на це відповідь Росії. І кожен із партнерів України має бачити по цьому терору, по таких влучаннях, що підтримка для України – це підтримка справді життя людей, підтримка того, що терор ніколи й ніде не повинен бути нормалізований", - наголосив Зеленський.

Президент також заявив, що Росія має відчути наслідки своїх ударів.

"Росія повинна відповідати за все це і відчувати реальні наслідки. Дякую всім, хто допомагає Україні!" - сказав глава держави.

дрон
Дрон "Герань-5" / Інфографіка: Главред

Що відомо про наслідки удару

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в історичному центрі столиці внаслідок влучання ворожого БпЛА в нежитлову будівлю загинула жінка. Ще троє людей постраждали, медики госпіталізували їх до лікарні.

Росія готує нову тактику ударів по Україні - коментар експерта

Росія взимку може розширити перелік цілей і, крім енергетики, атакувати об’єкти водопостачання українських міст. Йдеться про продовження багаторічної кампанії РФ проти критичної інфраструктури, але цього сезону під ударом може опинитися ще одна сфера. Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.

За словами Жданова, російські удари по енергетичних об’єктах узимку є очікуваним сценарієм. Водночас Москва може спробувати створити додаткові проблеми для міст через пошкодження систем водопостачання.

"Тож тут я анітрохи не здивований. Гадаю, що саме так Російська Федерація й діятиме. Можливо, ще додадуть - ми вже другий рік про це говоримо - підприємства водоканалів, щоб зупинити постачання води", - розповів Жданов.

На перебіг опалювального сезону впливатимуть не лише масштаби російської кампанії. Експерт звертає увагу на погодні умови, ресурс противника та можливі дії України у відповідь.

"А наскільки важким він буде - покаже і погода, і можливості Російської Федерації. Чому? Тому що все ж сподіваюся, що президент не просто так оголосив про кілька тижнів, і наші балістичні ракети полетять на Москву", - сказав експерт.

Росія атакувала Національну академію наук України - Зеленський пригрозив відповіддю
Звідки і якими типами ракет РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, вранці 28 вересня мер Києва Віталій Кличко інформував про влучання ворожих БпЛА в нежитлові будівлі столиці. Зокрема, в Оболонському районі внаслідок атаки було пошкоджено АЗС та її паливороздавальні колонки, що спричинило пожежу. Перші виклики екстрених служб на місце події зафіксували о 06:02, а вже станом на 07:16 очільник міста поінформував про трьох постраждалих.

Нічного обстрілу керованими авіабомбами зазнали й житлові квартали Харкова. За даними міського голови Ігоря Терехова, ворожий КАБ улучив безпосередньо в багатоквартирний будинок у Салтівському районі. Станом на 06:03 кількість поранених зросла до 22 осіб, серед яких виявили восьмеро дітей.

Крім того, очільник Шевченківської РДА Олександр Сазанович поінформував про падіння БпЛА на нежитлову споруду в центрі Києва, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа, кадри якої поширилися в мережі. Повідомляючи про наслідки атаки о 14:05, Сазанович заявив про наявність загиблих і поранених, а в КМВА пізніше уточнили, що серед жертв є загибла жінка.

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Про персону: Віталій Кличко

Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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