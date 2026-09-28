'Тривога нон-стоп': поряд з будинком Наталки Карпи у Києві стався 'приліт'

За словами артистки, внаслідок удару загорівся розташований неподалік багатоповерховий будинок.

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Поруч із будинком Наталки Карпи в Києві стався "приліт" / колаж: Главред, фото: instagram.com/natalkakarpa

Коротко:

У момент атаки Карпа перебувала не в Києві

Карпа зізналася, що події в столиці викликають у неї страх

Українська співачка Наталка Карпа показала в Instagram наслідки російської атаки на Київ, яка сталася поруч із її будинком у Дарницькому районі столиці.

За словами артистки, внаслідок удару загорівся розташований неподалік багатоповерховий будинок. Через пожежу та руйнування деякі мешканці залишилися без житла.

відео дня

У момент атаки Карпа перебувала не в Києві - вона виступала на осінньому фестивалі у Львівській області. Про те, що сталося біля її будинку, співачка дізналася вже після закінчення концерту. Пізніше вона опублікувала в Instagram відео та фотографії з місця удару, на яких видно наслідки пожежі.

Артистка також показала, як зараз виглядає краєвид з її кухні. На кадрах можна побачити пошкоджені квартири, вибиті вікна та людей, які розбирають завали після атаки.

Карпа емоційно розповіла про те, що сталося, і зізналася, що події в столиці викликають у неї страх.

"І поки я вчора співала на своїх концертах, у двір мого будинку на Дарниці влучив снаряд… Сьогодні понеділок (28 вересня - прим. ред.), а вчора на Дарниці в нашому дворі стався "приліт". Слава Богу, обійшлося без жертв, але сталася пожежа. Все горіло, люди залишилися без житла. Люди вибігли", - написала співачка.

Вона також наголосила, що російські атаки тривають і мешканці Києва постійно перебувають під загрозою.

"Росія продовжує терор проти столиці. Тривога безперервна, постійно щось летить і руйнує все навколо. Страшно!" - поділилася Карпа.

Фото: instagram.com/stories/natalkakarpa

Наталка Карпа / Інфографіка: Главред

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Про особу: Наталка Карпа Наталія Карпа – українська співачка, телеведуча та заслужена артистка України. Співзасновниця продюсерського центру Karparation. З 2016 року перебуває у шлюбі з Героєм АТО Євгеном Тереховим.

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