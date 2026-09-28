"Ліки від смутку": Марко Сердинський переміг у шоу "Україна має талант"

Марко Сердинський має чудовий голос і чудове відчуття української музики.

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Марко Сердинський підкорив піснею "Забудь печаль" / Колаж Главред, фото - скріншот з YouTube

Коротко:

Як виступив Марко Сердинський

Що сказали йому судді

Суддів і глядачів популярного талант-шоу"Україна має талант" підкорив своїм талантом і виступом 12-річний хлопчик.

Буквально після свого першого виступу Марко Сердинський став улюбленцем і суддів, і глядачів. А після фінального виступу виграв шоу.

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Щире та позитивне виконання хлопчика викликає захоплення. Дехто навіть почав називати героя "ліками від смутку".

Марко Серединський заспівав "Забудь смуток" / Скріншот

Сам Марко щиро захоплюється музикою, а особливо українською естрадою 70-80-х років. У фіналі шоу "Україна має талант" 2026 року хлопчик заспівав пісню Василя Зінкевича "Забудь печаль".

Під час виступу Марка зал і судді підспівували йому на повний голос. А потім Артем Пивоваров зізнається, що саме він доклав зусиль до того, щоб Марко виконав саме цю композицію.

Марко Серединський заспівав "Забудь печаль" / Скріншот

"Я взагалі не міг уявити, що буду брати участь у цьому проєкті. Під час виступу я кайфував. Коли я почув, що у мене три "так", я не міг повірити, що це насправді", - розповідає юний артист.

Судді в захваті від виступу Марко / Скріншот

Хлопчик також додає, що любить українських виконавців 70–80-х років, оскільки в їхніх піснях "є зміст". "Мені здається, що пісні Яремчука, Зінкевича, Івасюка повинні знати всі, бо це наша спадщина", - додає Марко.

Саме за цей виступ артист отримав найбільшу підтримку глядачів.

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Про особу: Олена Кравець Олена Юріївна Кравець - українська комедійна актриса. Учасниця команд вищої ліги КВН "Запоріжжя - Кривий Ріг - Транзит" та "95-й квартал"; з 2005 по 2022 рік брала участь у телепередачі "Вечірній квартал". З грудня 2022 року до кінця 2023 року - ведуча ток-шоу "Тихий вечір" на каналі "Дім".

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