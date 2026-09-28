"Ліки від смутку": Марко Сердинський переміг у шоу "Україна має талант"

Коротко:
- Як виступив Марко Сердинський
- Що сказали йому судді
Суддів і глядачів популярного талант-шоу"Україна має талант" підкорив своїм талантом і виступом 12-річний хлопчик.
Буквально після свого першого виступу Марко Сердинський став улюбленцем і суддів, і глядачів. А після фінального виступу виграв шоу.
Щире та позитивне виконання хлопчика викликає захоплення. Дехто навіть почав називати героя "ліками від смутку".
Сам Марко щиро захоплюється музикою, а особливо українською естрадою 70-80-х років. У фіналі шоу "Україна має талант" 2026 року хлопчик заспівав пісню Василя Зінкевича "Забудь печаль".
Під час виступу Марка зал і судді підспівували йому на повний голос. А потім Артем Пивоваров зізнається, що саме він доклав зусиль до того, щоб Марко виконав саме цю композицію.
"Я взагалі не міг уявити, що буду брати участь у цьому проєкті. Під час виступу я кайфував. Коли я почув, що у мене три "так", я не міг повірити, що це насправді", - розповідає юний артист.
Хлопчик також додає, що любить українських виконавців 70–80-х років, оскільки в їхніх піснях "є зміст". "Мені здається, що пісні Яремчука, Зінкевича, Івасюка повинні знати всі, бо це наша спадщина", - додає Марко.
Саме за цей виступ артист отримав найбільшу підтримку глядачів.
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Про особу: Олена Кравець
Олена Юріївна Кравець - українська комедійна актриса. Учасниця команд вищої ліги КВН "Запоріжжя - Кривий Ріг - Транзит" та "95-й квартал"; з 2005 по 2022 рік брала участь у телепередачі "Вечірній квартал". З грудня 2022 року до кінця 2023 року - ведуча ток-шоу "Тихий вечір" на каналі "Дім".
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