Коротко:

Авторитетне видання The New York Times склало список зі ста найкращих фільмів XXI століття. Відповідний рейтинг опубліковано на сайті видання.

Зазначається, що журналісти опитали понад 500 кінематографістів, які назвали свої улюблені картини, зняті після 2000 року.

Найкращим фільмом століття було визнано оскароносну стрічку "Паразити" 2019 року. На другому місці опинився трилер Девіда Лінча "Малхолланд Драйв" (2001 року). Замкнула трійку драма "Нафта" (2007) Пола Томаса Андерсона.

Американський комедійний фільм режисера Грега Моттоли "SuperПерці" (2007) опинився на сотому місці в списку.

Також редакція NYT запропонувала користувачам, які не згодні з вибором видатних режисерів і продюсерів, зібрати власну десятку найкращих фільмів XXI століття за допомогою спеціальної форми на сайті.

Трейлери першої трійки списку найкращих фільмів за версією The New York Times:

Раніше Главред розповідав, що зірка фільму "Москва сльозам не вірить", актриса-путіністка Віра Алентова, перенесла операцію - у неї виявили новоутворення.

Також стало відомо, що бразильська акторка Луселія Сантус, відома за серіалом "Рабиня Ізаура", на четвертому році повномасштабної війни приїхала до РФ із сином.

Читайте також:

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, що базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.