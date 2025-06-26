"Я завзятий шанувальник Бонда": названо режисера нового фільму про агента 007

Проєкт створюється спільно з продюсерами Емі Паскаль і Девідом Гейманом.

https://glavred.net/stars/ya-zayadlyy-poklonnik-bonda-nazvan-rezhisser-novogo-filma-ob-agente-007-10676687.html Посилання скопійоване

Дені Вільньов зніме фільм про Джеймса Бонда / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Коротко:

Дені Вільньов зніме новий фільм

Хто зіграє агента 007 - поки не розголошується

Франко-канадський режисер Дені Вільньов офіційно очолить зйомки нового фільму про Джеймса Бонда. Про це повідомляє Variety з посиланням на Prime Video.

Автор таких масштабних фільмів, як "Дюна" і "Прибуття", тепер спробує себе в жанрі шпигунського екшену, вдихнувши нове життя у франшизу.

відео дня

"Я виріс, дивлячись фільми про Джеймса Бонда разом із батьком, починаючи з "Доктора Но" з Шоном Коннері. Я завзятий шанувальник Бонда. Для мене він - святая святих. Я маю намір шанувати традиції і відкрити шлях для багатьох нових місій. Це величезна відповідальність, але також неймовірно захоплююче для мене і величезна честь", - прокоментував Вільньов.

Проєкт створюється спільно з продюсерами Емі Паскаль і Девідом Гейманом, які вже анонсували "нову, захопливу главу" бондіани на виставці CinemaCon у квітні. Хто зіграє агента 007 - поки не розголошується, кастинг триває.

Фільми про Джеймса Бонда виходять із 1962 року. За 60 років існування культового агента 007 втілювали Шон Коннері, Роджер Мур, Тімоті Далтон, Пірс Броснан і Деніел Крейг. Останній виконав роль Бонда в п'яти фільмах, завершивши свою історію у фільмі "Не час помирати".

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про особливості костюма, в якому президент України Володимир Зеленський з'явився на одному із заходів нещодавнього Саміту НАТО. Це перший лук, наближений до класичного, за більш ніж три роки повномасштабної війни.

Також українська співачка Тоня Матвієнко розповіла, чому хотіла піти від свого чоловіка Арсена Мірзояна, і розкрила деталі їхньої сімейної кризи, пов'язаної з появою спільної дитини.

Російського артиста-путініста Михайла Боярського екстрено госпіталізували в Санкт-Петербурзі. Зірка радянських фільмів про мушкетерів перебуває у відділенні судинної кардіології пітерської лікарні.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред