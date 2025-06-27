Виконавець пісні "Felicità" зганьбився виступом у Росії

Аль Бано розважав російську аудиторію своїми хітами.

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Аль Бано в росії - співак приїхав з концертом до рф під час війни / колаж: Главред, фото: instagram.com/albano_official_

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Аль Бано виступив 20 червня в Санкт-Петербурзі

У Мережі співака розкритикували за загравання з агресором

Італійський співак Аль Бано і в похилому віці хапається за будь-які можливості виступити. Навіть якщо вони приводять його до країни-окупанта, яка щоденно і методично працює над знищенням іншої, незалежної та суверенної країни.

Бано взяв участь у концерті "В ритмі літа", який, своєю чергою, відбувся в рамках Міжнародного економічного форуму у рф. У Санкт-Петербурзі італієць 20 червня виконав на відкритому майданчику один зі своїх найпопулярніших треків - пісню "Felicità".

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Відео з концерту з'явилося на офіційній сторінці артиста в Instagram. У коментарях розчаровані шанувальники нагадали Аль Бано про воєнні злочини РФ, глядачів якої він розважав, проти України.

Аль Бано в Санкт-Петербурзі / instagram.com/albano_official_

Варто зазначити, що в 2014 році Аль Бано відкрито підтримав анексію Криму, і пізніше неодноразово висловлював публічно свої симпатії путіну. Що ж стосується повномасштабної війни, то тут співак намагається бути обережним у висловлюваннях, проте все ж розповідав, що "Україна завжди була в юрисдикції Росії, а НАТО цим скористався", і що "Путін у чомусь неправий, але де в чому правий".

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Також стало відомо, що бразильська акторка Луселія Сантус, відома за серіалом "Рабиня Ізаура", на четвертому році повномасштабної війни приїхала до РФ із сином.

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