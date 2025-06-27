Стисло:
- Аль Бано виступив 20 червня в Санкт-Петербурзі
- У Мережі співака розкритикували за загравання з агресором
Італійський співак Аль Бано і в похилому віці хапається за будь-які можливості виступити. Навіть якщо вони приводять його до країни-окупанта, яка щоденно і методично працює над знищенням іншої, незалежної та суверенної країни.
Бано взяв участь у концерті "В ритмі літа", який, своєю чергою, відбувся в рамках Міжнародного економічного форуму у рф. У Санкт-Петербурзі італієць 20 червня виконав на відкритому майданчику один зі своїх найпопулярніших треків - пісню "Felicità".
Відео з концерту з'явилося на офіційній сторінці артиста в Instagram. У коментарях розчаровані шанувальники нагадали Аль Бано про воєнні злочини РФ, глядачів якої він розважав, проти України.
Варто зазначити, що в 2014 році Аль Бано відкрито підтримав анексію Криму, і пізніше неодноразово висловлював публічно свої симпатії путіну. Що ж стосується повномасштабної війни, то тут співак намагається бути обережним у висловлюваннях, проте все ж розповідав, що "Україна завжди була в юрисдикції Росії, а НАТО цим скористався", і що "Путін у чомусь неправий, але де в чому правий".
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