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Виконавець пісні "Felicità" зганьбився виступом у Росії

Анна Підгорна
27 червня 2025, 00:21
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Аль Бано розважав російську аудиторію своїми хітами.
Аль Бано
Аль Бано в росії - співак приїхав з концертом до рф під час війни / колаж: Главред, фото: instagram.com/albano_official_

Стисло:

  • Аль Бано виступив 20 червня в Санкт-Петербурзі
  • У Мережі співака розкритикували за загравання з агресором

Італійський співак Аль Бано і в похилому віці хапається за будь-які можливості виступити. Навіть якщо вони приводять його до країни-окупанта, яка щоденно і методично працює над знищенням іншої, незалежної та суверенної країни.

Бано взяв участь у концерті "В ритмі літа", який, своєю чергою, відбувся в рамках Міжнародного економічного форуму у рф. У Санкт-Петербурзі італієць 20 червня виконав на відкритому майданчику один зі своїх найпопулярніших треків - пісню "Felicità".

відео дня

Відео з концерту з'явилося на офіційній сторінці артиста в Instagram. У коментарях розчаровані шанувальники нагадали Аль Бано про воєнні злочини РФ, глядачів якої він розважав, проти України.

Аль Бано в Санкт-Петербурзі
Аль Бано в Санкт-Петербурзі / instagram.com/albano_official_

Варто зазначити, що в 2014 році Аль Бано відкрито підтримав анексію Криму, і пізніше неодноразово висловлював публічно свої симпатії путіну. Що ж стосується повномасштабної війни, то тут співак намагається бути обережним у висловлюваннях, проте все ж розповідав, що "Україна завжди була в юрисдикції Росії, а НАТО цим скористався", і що "Путін у чомусь неправий, але де в чому правий".

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Раніше Главред розповідав, що зірка фільму "Москва сльозам не вірить", актриса-путіністка Віра Алентова, перенесла операцію - у неї виявили новоутворення.

Також стало відомо, що бразильська акторка Луселія Сантус, відома за серіалом "Рабиня Ізаура", на четвертому році повномасштабної війни приїхала до РФ із сином.

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