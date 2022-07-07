Голлівудська зірка Кейт Бланшетт зробила документальний фільм про бої за Харків

Кейт Бланшетт / УНІАН та Instagram

Легендарна кінозірка і посол доброї волі ООН у справах біженців Кейт Бланшетт презентувала документальний фільм про бої ЗСУ з окупантами за Харків під назвою Ukraine: Life Under Attack ("Україна: життя під ударом"). Саму стрічку можна подивитися на офіційному сайті актриси.

Фільм кінозірка створила разом з ексредактором британського телеканалу Channel 4 News Бенджаміном де Піром. 47-хвилинне відео знайомить глядача з харківським співробітником ДСНС і двома фельдшерами, які продовжили працювати в зоні активних бойових дій. Особливість документального проекту в тому, що він показує війну в Харкові очима його жителів. Сама ж Бланшетт стала голосом фільму, розповівши історію битви за місто.

У кінострічці показані повністю зруйновані житлові будинки харків'ян, знищений район Північна Салтівка, городяни, які були змушені спускатися в метро та інші укриття через регулярні обстріли і ракетні удари. Так, на одному з кадрів маленька харків'янка разом з мамою продовжує робити уроки прямо в бомбосховищі.

"Це насправді зворушливий портрет життя в Харкові та Харківській області з точки зору цивільних осіб та аварійно-рятувальних служб, які залишилися в місті під час російського вторгнення", ‒ підкреслив виконавчий продюсер фільму Невін Мабро.

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