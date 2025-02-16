Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Фільм про війну в Україні з українським актором отримав премію BAFTA

Віталій Кірсанов
16 лютого 2025, 23:03
59
Головну роль у короткометражному фільмі зіграв український актор Олександр Рудинський.
Олександр Рудинський
Олександр Рудинський / колаж: Главред, фото: instagram.com/sasha_rudinskiy

Ви дізнаєтеся:

  • Стрічка створена на основі реальних подій у лютому 2022 року
  • Хто такий Олександр Рудинський

У неділю, 16 лютого, в Лондоні відбулася церемонія вручення премії BAFTA. У категорії "Найкращий британський короткометражний фільм" лауреатом премії стала британська короткометражна стрічка "Камінь, ножиці, папір" (Rock, Paper, Scissors) режисера Франца Бума. Про це повідомляється на сайті премії.

Головну роль у фільмі зіграв український актор Олександр Рудинський.

відео дня

Стрічка створена на основі реальних подій, які відбувалися в Україні в лютому 2022 року під час повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ. За сюжетом 18-річний Іван, роль якого виконує Рудинський, бере до рук зброю, щоб захистити рідних від окупантів.

Новини кіно в Україні та в світі:

Як раніше повідомляв Главред, актриса Лія Ахеджакова, яка засуджує військове вторгнення Росії в Україну, закінчила свій виступ на правильній ноті. Артистка вимовила "Слава Україні!" після вистави в Лос-Анджелесі.

Український кінорежисер, колишній керівник управління держрегулювання та реалізації кінопроєктів у Держкіно і військовий Станіслав Притула загинув на фронті. Чоловікові було 40 років.

У віці 66 років у терористичній Росії помер популярний російський актор і зірка серіалу "Скліфосовський" - актор Валерій Зінов.

Вас також може зацікавити:

Хто такий Олександр Рудинський

Рудинський - актор театру і кіно. Народився в Миколаєві 1996 року. З 2018 року працює в київському Національному драматичному театрі імені Івана Франка. За роль Калігули в однойменній виставі українського режисера Івана Уривського отримав премію як найкращий молодий актор на Міжнародному театральному фестивалі MESS у Сараєво. Рудинський став упізнаваним після виходу телесеріалу "Перші ластівки", у якому зіграв одну з головних ролей. У 2024 році зіграв у серіалі Джоржа Клуні "Агентство" і серіалі від Netflix "Декамерон".

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    BAFTA кінопрокат новини шоу бізнесу новини кіно
    Новини партнерів
    Реклама

    Головне за день

    Більше
    "Я підтверджую": Трамп сказав, чи з'явиться Зеленський на переговорах з Путіним

    "Я підтверджую": Трамп сказав, чи з'явиться Зеленський на переговорах з Путіним

    00:19Україна
    Зеленський прибув до ОАЕ: чи пов'язаний візит з переговорами в Саудівській Аравії

    Зеленський прибув до ОАЕ: чи пов'язаний візит з переговорами в Саудівській Аравії

    22:47Україна
    "Ми всі хотіли б": Рубіо сказав, чи завершить війну зустріч у Саудівській Аравії

    "Ми всі хотіли б": Рубіо сказав, чи завершить війну зустріч у Саудівській Аравії

    21:13Україна
    Реклама

    Популярне

    Більше
    "З Дмитром уже все": дружина Дмитра Комарова підігріла чутки про розлучення

    "З Дмитром уже все": дружина Дмитра Комарова підігріла чутки про розлучення

    Гороскоп на завтра 17 лютого: Близнюки - неймовірний успіх, Терезам - сюрприз

    Гороскоп на завтра 17 лютого: Близнюки - неймовірний успіх, Терезам - сюрприз

    Карта Deep State онлайн за 16 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

    Карта Deep State онлайн за 16 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

    Гороскоп Таро на тиждень з 17 по 23 лютого: Левам - можливості, Дівам - романтика

    Гороскоп Таро на тиждень з 17 по 23 лютого: Левам - можливості, Дівам - романтика

    Китайський гороскоп на завтра 17 лютого: Зміям - провина, Свиням - збентеження

    Китайський гороскоп на завтра 17 лютого: Зміям - провина, Свиням - збентеження

    Останні новини

    00:19

    "Я підтверджую": Трамп сказав, чи з'явиться Зеленський на переговорах з Путіним

    16 лютого, неділя
    23:03

    Фільм про війну в Україні з українським актором отримав премію BAFTA

    22:47

    Зеленський прибув до ОАЕ: чи пов'язаний візит з переговорами в Саудівській Аравії

    22:13

    Візуальний тест на IQ: знайдіть помилку на картинці з вежею за 5 секунд

    21:22

    У Парижі обговорять вступ України до НАТО в разі порушення РФ перемир'я - ЗМІ

    Трамп робить ставку на припинення вогню, а не на сталий мир в Україні - ЧалийТрамп робить ставку на припинення вогню, а не на сталий мир в Україні - Чалий
    21:13

    "Ми всі хотіли б": Рубіо сказав, чи завершить війну зустріч у Саудівській Аравії

    20:30

    Як правильно посадити огірок на розсаду: урожай буде вже в червні

    20:28

    "Не можна знати напевно": Зеленський назвав втрати ЗСУ і кількість поранених військових

    20:13

    Путініст Філіп Кіркоров вирішив "добити" зрадницю Лоліту - причина

    Реклама
    20:03

    У життя увірветься низка невдач: що категорично не можна робити 17 лютого

    20:02

    Трамп поспішає "покласти край війні" в Україні: Bloomberg розкрив дату перемир'я

    19:39

    Майже 20-градусний мороз: у двох областях буде найхолодніше

    19:33

    Успіх ЗСУ на фронті та умови мирних переговорів: головні новини України (дайджест)

    18:58

    "Постійно озираюся": Камалію жорстоко переслідує колишній чоловік

    18:49

    Росіяни йшли, "як на параді": ЗСУ розгромили колону з прапорами СРСР на КурщиніВідео

    18:44

    Які будуть кордони України після війни: Зеленський розповів про розмову з Путіним

    18:15

    Україна готує візит Зеленського до Саудівської Аравії - головні теми переговорів

    18:08

    "Це дуже зрозуміло": Зеленський назвав умову "відмови" від окупованих територій

    17:26

    Потрібен кетчуп: як швидко прибрати накип на крані

    17:17

    "Плани США щодо України нестандартні": Сікорський дізнався деталі тактики переговорів

    Реклама
    17:10

    Найсмачніші млинці на Масляну 2025: рецепт, який готували в СРСР

    17:01

    Штраф 100 тисяч євро: чому в Німеччині не можна утрамбовувати сміттяВідео

    16:56

    Опора для близьких: 5 найнадійніших знаків зодіаку

    16:37

    Вдарить мороз до -21°С: аномальний холод насувається на Україну

    16:25

    Зустрічі з росіянами не плануються, поки ми не напрацюємо план - Єрмак

    15:41

    100 тисяч людей без опалення: Зеленський назвав жахливі наслідки удару РФ

    15:35

    Чим відрізняються 2 собак: треба знайти три відмінності за 21 секунду

    15:31

    "Бережіть горло і щоки": синоптики розповіли про морозну погоду в понеділок

    15:27

    Шольц звернувся до Трампа і зробив заяву щодо України

    15:20

    Як закінчиться війна в Україні: президент Фінляндії окреслив три ключові етапи

    14:40

    Беремо 4 шматки м'яса і готуємо кулінарний шедевр - м'ясні рулетики без заморочокВідео

    14:38

    Хочуть закріпитися: окупанти з технікою прорвалися у Новосілку

    14:28

    "Його більше немає, смерть": путініст Звєрєв повідомив про "страшне горе"

    14:25

    Атака РФ на Миколаїв: ворог пошкодив ТЕС, 46 тисяч абонентів залишилися без тепла

    13:45

    В сирі почали знаходити білі кристали: що це таке і для чого вони потрібніВідео

    13:21

    Трамп готує катастрофічний план для України: The Telegraph дізнався деталі

    13:13

    "Окупанти отримали прочухана": ЗСУ звільнили село поблизу Покровська

    12:56

    "Спланована акція": названо ціль жорстких заяв США на конференції в МюнхеніВідео

    12:50

    Фінансовий гороскоп на тиждень з 17 по 23 лютого

    12:47

    Леся Нікітюк показалася з нареченим на тлі чуток про вагітність - деталі

    Реклама
    12:39

    Гороскоп Таро на тиждень з 17 по 23 лютого: Левам - можливості, Дівам - романтика

    12:20

    Потужний вибух у Смоленську: під удар потрапив важливий завод РФ

    12:17

    Кількість загиблих військових різко зросла: нові деталі теракту в МиколаєвіВідео

    12:13

    Закуска просто приголомшить: смачний рецепт простих тарталеток з 1 секретним інгредієнтом

    12:07

    "З Дмитром уже все": дружина Дмитра Комарова підігріла чутки про розлучення

    11:59

    Україна приголомшена пропозицією Трампа щодо надр: у WP розкрили деталі

    11:43

    Копія мама: Єфросиніна показала рідкісне фото дорослої доньки

    11:31

    Любовний гороскоп на тиждень з 17 по 23 лютого

    11:29

    В одній із областей України стався землетрус – що відомо

    11:23

    "І любов справжня": Тіна Кароль розкрила таємницю свого особистого життя

    Новини України
    Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
    Лайфхаки та хитрощі
    Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
    Війна з Росією
    Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
    Привітання
    З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
    Синоптик
    Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
    Мода та краса
    Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
    Цікаве
    ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
    Рецепти
    ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
    © 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти