Фільм про війну в Україні з українським актором отримав премію BAFTA

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- Стрічка створена на основі реальних подій у лютому 2022 року
- Хто такий Олександр Рудинський
У неділю, 16 лютого, в Лондоні відбулася церемонія вручення премії BAFTA. У категорії "Найкращий британський короткометражний фільм" лауреатом премії стала британська короткометражна стрічка "Камінь, ножиці, папір" (Rock, Paper, Scissors) режисера Франца Бума. Про це повідомляється на сайті премії.
Головну роль у фільмі зіграв український актор Олександр Рудинський.
Стрічка створена на основі реальних подій, які відбувалися в Україні в лютому 2022 року під час повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ. За сюжетом 18-річний Іван, роль якого виконує Рудинський, бере до рук зброю, щоб захистити рідних від окупантів.
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Хто такий Олександр Рудинський
Рудинський - актор театру і кіно. Народився в Миколаєві 1996 року. З 2018 року працює в київському Національному драматичному театрі імені Івана Франка. За роль Калігули в однойменній виставі українського режисера Івана Уривського отримав премію як найкращий молодий актор на Міжнародному театральному фестивалі MESS у Сараєво. Рудинський став упізнаваним після виходу телесеріалу "Перші ластівки", у якому зіграв одну з головних ролей. У 2024 році зіграв у серіалі Джоржа Клуні "Агентство" і серіалі від Netflix "Декамерон".
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