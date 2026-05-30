"Незважаючи на зраду": український фільм отримав престижну премію "Еммі"

Фільм Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" отримав премію "Еммі".

"2000 метрів до Андріївки" отримав премію "Еммі"

Коротко:

Фільм був представлений одразу в шести номінаціях

Церемонія нагородження відбулася 27 і 28 травня

Документальний фільм "2000 метрів до Андріївки" українського режисера Мстислава Чернова отримав престижну премію "Еммі" в номінації "Видатна режисерська робота". Про перемогу українського фільму повідомило видання Deadline.

Загалом фільм був представлений одразу в шести номінаціях, серед яких -

Найкращий документальний фільм,

Видатний сценарій,

Видатна операторська робота,

Видатний монтаж.

Церемонія нагородження відбулася 27 і 28 травня. На сцену за нагородою вийшли співоператор фільму Олександр Бабенко та продюсерка фільму Мішель Мізнер.

Під час промови Мізнер зачитала звернення від Мстислава Чернова, який не зміг приїхати на церемонію через сімейні обставини.

"Щодня українські міста зазнають нападів, а мирні жителі гинуть від ракет і бомб. Саме про це наш фільм. Про те, як, незважаючи на напади та зраду, українці вижили і більше не є жертвами", — пролунало зі сцени.

Разом з військовими на позиціях працювали й сам режисер, а також фотограф Олександр Бабенко, які документували просування українських захисників під постійними обстрілами.

До речі, раніше стрічка отримала нагороди за найкращу режисуру та як найкращий документальний фільм від Гільдії режисерів США, кінофестивалю "Санденс" та кінофестивалю у Стокгольмі.

Крім того, проект отримав номінацію на британську премію BAFTA, увійшов до шорт-листа кінопремії "Оскар", а на вітчизняному фестивалі Docudays UA зібрав одразу три нагороди.

Про що фільм

В основі сюжету — події українського контрнаступу 2023 року. Мстислав Чернов разом із бійцями Третьої окремої штурмової бригади пройшов шлях визволення стратегічно важливого села Андріївка Донецької області, яке було відрізане мінними полями і доступне лише через вузьку лісову галявину.

Про особу: Мстислав Чернов Мстислав Чернов — український відеожурналіст Associated Press, режисер і фотограф, чиї роботи отримали світове визнання. У 2024 році він приніс Україні перший в історії "Оскар" за документальний фільм "20 днів у Маріуполі". Працює з Associated Press з 2014 року. Висвітлював війни в Сирії, Іраку, Нагірному Карабасі, а також Революцію Гідності та російсько-українську війну. Лауреат Пулітцерівської премії (2023) у категорії "За служіння суспільству". У 2020 році опублікував роман "Часи сновидінь" (укр. "Часи сновидінь"). Чернов також відомий як громадський діяч, був президентом Української асоціації професійних фотографів.

