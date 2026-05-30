Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Кіно та ТБ

"Незважаючи на зраду": український фільм отримав престижну премію "Еммі"

Віталій Кірсанов
30 травня 2026, 13:47
google news Підпишіться
на нас в Google
Фільм Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" отримав премію "Еммі".
"2000 метрів до Андріївки" отримав премію "Еммі" / колаж: Главред, фото: instagram.com/mstyslav.chernov

Коротко:

  • Фільм був представлений одразу в шести номінаціях
  • Церемонія нагородження відбулася 27 і 28 травня

Документальний фільм "2000 метрів до Андріївки" українського режисера Мстислава Чернова отримав престижну премію "Еммі" в номінації "Видатна режисерська робота". Про перемогу українського фільму повідомило видання Deadline.

Загалом фільм був представлений одразу в шести номінаціях, серед яких -

відео дня
  • Найкращий документальний фільм,
  • Видатний сценарій,
  • Видатна операторська робота,
  • Видатний монтаж.

Церемонія нагородження відбулася 27 і 28 травня. На сцену за нагородою вийшли співоператор фільму Олександр Бабенко та продюсерка фільму Мішель Мізнер.

Під час промови Мізнер зачитала звернення від Мстислава Чернова, який не зміг приїхати на церемонію через сімейні обставини.

"Щодня українські міста зазнають нападів, а мирні жителі гинуть від ракет і бомб. Саме про це наш фільм. Про те, як, незважаючи на напади та зраду, українці вижили і більше не є жертвами", — пролунало зі сцени.

Разом з військовими на позиціях працювали й сам режисер, а також фотограф Олександр Бабенко, які документували просування українських захисників під постійними обстрілами.

До речі, раніше стрічка отримала нагороди за найкращу режисуру та як найкращий документальний фільм від Гільдії режисерів США, кінофестивалю "Санденс" та кінофестивалю у Стокгольмі.

Крім того, проект отримав номінацію на британську премію BAFTA, увійшов до шорт-листа кінопремії "Оскар", а на вітчизняному фестивалі Docudays UA зібрав одразу три нагороди.

Про що фільм

В основі сюжету — події українського контрнаступу 2023 року. Мстислав Чернов разом із бійцями Третьої окремої штурмової бригади пройшов шлях визволення стратегічно важливого села Андріївка Донецької області, яке було відрізане мінними полями і доступне лише через вузьку лісову галявину.

Останні новини кіно

Раніше Главред повідомляв, що кінокомпанія Lionsgate представила перший трейлер нового екшн-фільму "Мятеж" (Mutiny), головну роль в якому виконав один із найвпізнаваніших акторів жанру — Джейсон Стейтем.

Також міні-серіал "Динозаври", виконавчим продюсером якого виступив Стівен Спілберг, стрімко підкорює глядачів платформи Netflix. Успіх науково-популярного шоу став несподіваним конкурентом для звичних хітів у жанрі трилера та фантастики.

Американський популярний серіал "Ведмідь", що увійшов до топ-10 рейтингу серіалів на Metacritic і отримав 11 статуеток престижної кінопремії "Еммі-2024", завершується.

Вас може зацікавити:

Про особу: Мстислав Чернов

Мстислав Чернов — український відеожурналіст Associated Press, режисер і фотограф, чиї роботи отримали світове визнання. У 2024 році він приніс Україні перший в історії "Оскар" за документальний фільм "20 днів у Маріуполі".

Працює з Associated Press з 2014 року. Висвітлював війни в Сирії, Іраку, Нагірному Карабасі, а також Революцію Гідності та російсько-українську війну.

Лауреат Пулітцерівської премії (2023) у категорії "За служіння суспільству".

У 2020 році опублікував роман "Часи сновидінь" (укр. "Часи сновидінь").

Чернов також відомий як громадський діяч, був президентом Української асоціації професійних фотографів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Эмми новини шоу бізнесу новини кіно Мстислав Чернов
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Міста України готують до кругової оборони: в яких нових регіонах можуть початись бої

Міста України готують до кругової оборони: в яких нових регіонах можуть початись бої

14:29Аналітика
РФ змінює цілі атак: Жданов розкрив небезпеку нових ракетних ударів по Києву

РФ змінює цілі атак: Жданов розкрив небезпеку нових ракетних ударів по Києву

13:07Війна
Кількість загиблих зросла: РФ масовано атакує Запоріжжя, що відомо про наслідки

Кількість загиблих зросла: РФ масовано атакує Запоріжжя, що відомо про наслідки

12:22Війна
Реклама

Популярне

Більше
Заплутана головоломка з сірниками, яку розгадає не кожен дорослий

Заплутана головоломка з сірниками, яку розгадає не кожен дорослий

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці з черв'яком у яблуці за 12 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці з черв'яком у яблуці за 12 с

"Чорна смуга" позаду: для чотирьох знаків зодіаку завершуються важкі часи

"Чорна смуга" позаду: для чотирьох знаків зодіаку завершуються важкі часи

Кінець тривогам на: які три знаки зодіаку знайдуть повний спокій на вихідних

Кінець тривогам на: які три знаки зодіаку знайдуть повний спокій на вихідних

Улюбленець долі в червні: на кого чекають доленосні новини та новий етап у житті

Улюбленець долі в червні: на кого чекають доленосні новини та новий етап у житті

Останні новини

14:39

Війна дронів та інтелекту: Юсов назвав ключові технологічні тренди на наступні 12 місяців

14:37

Зникає удача та фінансові ресурси: чому не можна спати з мокрим волоссям

14:29

Міста України готують до кругової оборони: в яких нових регіонах можуть початись боїВідео

14:13

Емма стала Оскаром: дочка Джей Ло зважилася на камінг-аут

13:47

"Незважаючи на зраду": український фільм отримав престижну премію "Еммі"Відео

Чим будуть небезпечні нові ракетні атаки Росії на Київ: Жданов – про цілі ударів і паніку в КремліЧим будуть небезпечні нові ракетні атаки Росії на Київ: Жданов – про цілі ударів і паніку в Кремлі
13:31

У пустелі відкрили посудину й знайшли загадкові скарби епохи халіфів

13:07

"Поганого не зробила": Олена Тополя висловилася про зради в шлюбі

13:07

РФ змінює цілі атак: Жданов розкрив небезпеку нових ракетних ударів по Києву

12:58

Чому жовтіє цибуля: прихована загроза може отруїти ґрунт на 20 роківВідео

Реклама
12:55

"Усі постійно хворіють": Alyona Alyona поскаржилася на погіршення здоров’я

12:22

Кількість загиблих зросла: РФ масовано атакує Запоріжжя, що відомо про наслідкиФото

12:20

Китайський гороскоп на завтра, 31 травня: Собакам — терпіння, Коням — токсичність

12:09

Брати виловили величезну рибу, яку називають "скарбом морів"

11:54

31 травня — Пресвята Трійця: що можна і не можна робити у церковне свято

11:45

Знищили одразу два літаки Ту і не тільки: "Мадяр" заявив про вибухову ніч в РФ

11:25

РФ готується до масованого обстрілу: авіаексперт розкрив, чим битимуть цього разу

11:14

"Усі ж бачать": дружину Остапчука запідозрили у фейковому весіллі

11:09

Юна полтавчанка змусила весь світ говорити про себе після гучної перемоги

10:58

Для тих, хто народився у конкретні чотири місяці, доля приготувала особливу місію

10:38

То зліт, то падіння: чому у людей-"вісімок" найскладніша й найпотужніша карма

Реклама
10:05

"Гірко молодим": 24-річний автор хіта "Смарагдове небо" одружився

09:51

"Це війна на виснаження": українські дрони все сильніше впливають на перебіг війни - WP

09:44

Здіймається густий стовп диму: потужний вибух прогримів біля Рівного - є влучання

09:43

Як правильно знищити амброзію та чому косіння тримером лише шкодитьВідео

09:07

Гороскоп на завтра, 31 травня: Терезам - успіх, Овнам - непорозуміння

08:44

Більшість помиляється: коли і як поливати помідори, щоб не втратити врожай

08:30

РФ атакували дрони: під ударом авіазавод у Таганрозі та нафтобаза в Армавірі

08:00

Портулак може заполонити город за лічені дні: як позбутися бур’яну без хіміїВідео

07:34

Україна та Канада налагодять спільне виробництво дронів для ЗСУ

05:25

"Підсипали та підкладали": Ользі Сумській намагалися нашкодити

05:00

"Чорна смуга" позаду: для чотирьох знаків зодіаку завершуються важкі часи

04:37

Суворі прикмети на свято 30 травня: що можна і не можна робити

04:24

РФ готується до нового обстрілу Києва: "Флеш" назвав можливі цілі окупантів

04:14

Здогадуються далеко не всі: як назвати "рюкзак" українською - влучні варіанти

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці з черв'яком у яблуці за 12 с

03:33

Чи можна носити фото у гаманці — до чого призводить така звичка

03:22

Гороскоп на червень 2026: названо щасливчика місяця в коханні та фінансахВідео

02:33

Катастрофа на горизонті: льодовик "Судного дня" тріщить по швах і загрожує колапсом

01:33

Астрологи назвали головних щасливців червня — гроші самі підуть до них у руки

00:13

Кондиціонер більше не потрібен: один трюк миттєво охолодить спальнюВідео

Реклама
29 травня, п'ятниця
23:18

Дружина Кошевого показала свою молодшу доньку-красуню

23:15

Чи може Росія "відрізати" Київ: прогноз ударів по ключовій магістралі

23:09

Путін раптово заявив, що війна "наближається до завершення"

22:56

Народний артист України Малінін: Рибчинський жорстко розніс прихильника Путіна

22:53

Температура впаде до +4 і литиме дощ: коли в Україну прийде потепління

22:08

Дрон РФ вдарив по будинку в Румунії: подробиці гучного міжнародного скандалу

22:00

Чи потрібно обривати зелені плоди на картоплі: як це впливає на врожай

21:52

Молодша дочка Заворотнюк припала до могили матері

20:58

Підірвано центр РЕР ворога: подробиці потужного удару дронів по цілях ФСБ

20:56

Кінець тривогам на: які три знаки зодіаку знайдуть повний спокій на вихідних

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ХарковаНовини ОдесиНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПранняПрибиранняКімнатні рослиниАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти