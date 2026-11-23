Том Фелтон особисто звернувся до майора морської піхоти Олександра Іванова.

https://glavred.net/stars/zvezda-garri-pottera-sdelal-syurpriz-zashchitniku-kotoryy-provel-4-goda-v-plenu-10814624.html Посилання скопійоване

Том Фелтон - Гаррі Поттер / колаж: Главред, фото: скріншот із відео; instagram.com, Том Фелтон

Ви дізнаєтеся:

Який подарунок Том Фелтон пообіцяв українському захиснику

Як книги про Гаррі Поттера підтримували військового в полоні

Британський актор Том Фелтон, який зіграв Драко Малфоя у фільмах про Гаррі Поттера, записав несподіване відеозвернення для українського військового Олександра Іванова. Особисте послання зірки показали під час благодійного вечора у Львові, а відео з зворушливим моментом з’явилося в Instagram.

Ролик презентували публіці 21 листопада на заході "Синя сукня", де був присутній і сам захисник. У своєму відео Фелтон звернувся до українця як до особливого шанувальника всесвіту Джоан Роулінг, зазначивши, що саме історії про чарівника допомогли бійцю пережити найважчі випробування в російському полоні. Крім того, актор у своїй фірмовій манері пожартував про факультети Гоґвортсу та запросив військового до Великої Британії.

відео дня

Том Фелтон звернувся до українського військового / скрін з відео

"Це повідомлення для особливого Олександра. Ти - величезний фанат Гаррі Поттера. І, наскільки я знаю, саме книги про нього допомогли тобі пережити дуже темні часи. І, схоже, зараз ти сам робиш дуже багато, щоб підтримувати інших людей. Сподіваюся, ти зі Слизерина. Бо для Гафелпафу я таких повідомлень не записую. Як тобі ідея поїхати до Лондона на екскурсію студією Гаррі Поттера? Так, друже! Ти побачиш на власні очі місця, де знімали фільми. Сподіваюся, це подарує тобі широку посмішку", - сказав Фелтон.

Незабаром після заходу сам Олександр опублікував емоційний допис в Instagram, зізнавшись, що досі не може повірити в реальність того, що сталося, і відчуває себе так, ніби став свідком справжнього дива.

Реакція Олександра Іванова на слова кумира / скрін з відео

"З боку це сьогодні виглядало як магія… Як сказав мені один чоловік, таке відчуття, ніби порушився якийсь кармічний порядок. Ну скажіть мені хто-небудь у 2021 році, що Том Фелтон буде записувати для мене відео? Те, що в мене немає слів і я вражений, це взагалі нічого не сказати! Дякую всім!" - поділився емоціями морпіх.

Нагадаємо, майор морської піхоти Олександр Іванов, який служив у 36-й окремій бригаді та брав участь в обороні Маріуполя, провів у російському полоні 4 роки, 1 місяць і 3 дні, повернувшись додому 15 травня 2026 року. Весь цей час вдома на нього чекали дружина Неллі та син Демид. В полоні військовий допомагав побратимам не втрачати надію, шепотом переказуючи їм усі 7 книг про Гаррі Поттера.

Відеозвернення Тома Фелтона дивіться тут.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що актриса Наталка Денисенко поділилася невдалим досвідом популярної б’юті-процедури. Зірка відверто зізналася, що після ін’єкцій ботулотоксину у неї виник важкий побічний ефект.

Також Артем Пивоваров підігрів чутки про своє батьківство. Шанувальники звернули увагу, що його дружина Даша Чередниченко давно не з’являється на публіці, і пов’язали її відсутність із доглядом за новонародженим, а недавній знімок артиста з повітряними кульками розцінили як натяк на народження первістка.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред