Премія "Еммі-2024": один серіал став рекордсменом за кількістю статуеток

Цього року серіал "Сьогун" став фаворитом премії "Еммі".

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Як пройшла премія "Еммі-2024" / колаж: Главред, фото: instagram.com/televisionacad/

У ніч з 15 на 16 вересня в Лос-Анджелесі прогриміла церемонія нагородження престижної кінопремії "Еммі-2024".

Популярний серіал "Сьогун" про англійського моряка в Японії зібрав 18 статуеток, а номінований був 25 разів, що стало рекордом.

На другому місці опинився серіал "Ведмідь" - 11 статуеток. За сюжетом молодий шеф-кухар повертається додому в Чикаго, щоб спробувати врятувати невеликий ресторанчик, успадкований від померлого брата.

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Переможці премії "Еммі-2024"

Найкращий драматичний серіал - "Сьогун"

- "Сьогун" Найкращий комедійний серіал - "Хитрощі"

- "Хитрощі" Найкраща актриса в драматичному серіалі - Анна Саваї, "Сьогун"

- Анна Саваї, "Сьогун" Найкращий актор у драматичному серіалі - Хіроюкі Санада, "Сьогун"

- Хіроюкі Санада, "Сьогун" Найкраща актриса в комедійному серіалі - Джин Смарт, "Хитрощі"

- Джин Смарт, "Хитрощі" Найкращий актор у комедійному серіалі - Джеремі Аллен Вайт, "Ведмідь"

- Джеремі Аллен Вайт, "Ведмідь" Найкращий актор другого плану в драматичному серіалі - Біллі Крудап, "Ранкове шоу"

- Біллі Крудап, "Ранкове шоу" Найкраща актриса другого плану в драматичному серіалі - Елізабет Дебікі, "Корона"

- Елізабет Дебікі, "Корона" Найкращий актор другого плану в комедійному серіалі - Ебон Мосс-Бакрак, "Ведмідь"

- Ебон Мосс-Бакрак, "Ведмідь" Найкраща актриса другого плану в комедійному серіалі - Ліза Колон-Зайас, "Ведмідь"

- Ліза Колон-Зайас, "Ведмідь" Найкращий міні-серіал - "Оленя"

- "Оленя" Найкраща актриса в міні-серіалі - Джоді Фостер, "Справжній детектив: Нічна країна"

- Джоді Фостер, "Справжній детектив: Нічна країна" Найкращий актор у мінісеріалі - Річард Гедд, "Оленя"

Що таке премія "Еммі"? "Еммі" - міжнародна телевізійна нагорода, яку вручають у США. "Еммі" вважається телевізійним еквівалентом "Оскара" (для кіно), премії "Греммі" (для музики) і премії "Тоні" (для театру).

Статуетку "Еммі", що зображає крилату жінку, яка тримає атом, розробив телевізійний інженер Луї Макманус, який використовував свою дружину як модель. Телевізійна академія відхилила загалом сорок сім пропозицій, перш ніж зупинитися на дизайні Макмануса 1948 року. Саме ця статуетка, виконана у вигляді ангела з крилами, що символізує музу мистецтва, яка тримає в руках атом в оточенні електронів як символ науки і технології, за задумом авторів стала говорити, що телебачення - це синтез мистецтва, науки і технологій.

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Зазначимо, співачка Оксана Білозір розповіла про складний період у своєму житті через політичну діяльність. Одного разу її отруїли, а висновки лікарів не були позитивними, і вони припускали, що вона буде паралізованою до кінця життя.

А також alyona alyona зараз не може виступати на концертах через погіршення стану здоров'я. Причину співачка не назвала, але проведення концертів нереальне.

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