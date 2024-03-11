Скандал на Оскарі: з міжнародної телеверсії "вирізали" перемогу України

Епізод про перемогу українського фільму "20 днів у Маріуполі" з промовою режисера Мстислава Чернова не увійшов до фінальних матеріалів.

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Із телеверсії Оскара-2024 вирізали епізод із нагородженням "20 днів у Маріуполі" / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

96-та церемонія нагородження премії "Оскар", що відбулася в ніч з 10 на 11 березня 2024 року, стала для України історичною, адже українці вперше отримали за свою роботу заповітну золоту статуетку. Мстислав Чернов і знімальна команда документального фільму "20 днів у Маріуполі" отримали "Оскара" за найкращий повнометражний документальний фільм.

Усі були розчулені переможною промовою українського режисера, яку транслювали в прямому ефірі церемонії цієї ночі. Однак уже надвечір 11 березня з'ясувалося, що нагородження "20 днів у Маріуполі" разом із деякими іншими категоріями було вирізано організаторами "Оскару" з фінальної телеверсії для міжнародної телетрансляції.

Про це повідомляє Суспільне. У ніч на 11 березня на телеканалі показували прямий ефір "Оскара-2024", а на вечір був запланований показ скороченої версії. Команда Суспільного отримала для монтажу повну міжнародну телеверсію, і виявила зникнення епізоду з нагородженням і промовою українських документалістів.

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Телеканал уже звернувся до організаторів церемонії нагородження премії "Оскар" 2024 року, компанії The Walt Disney Company Limited, з обуренням з приводу їхнього рішення прибрати нагородження фільму "20 днів у Маріуполі".

20 днів у Маріуполі "20 днів у Маріуполі" - український документальний фільм. Режисерський дебют українського військового кореспондента Мстислава Чернова. Він, фотограф Євген Малолєтка та польова продюсерка Василиса Степаненко документували жахіття, що відбувалися в Маріуполі в перші 20 днів повномасштабної війни - знищення міста російськими окупантами, масова загибель і поховання місцевих мешканців, руйнування. До остаточного варіанту фільму увійшли лише 10% відзнятої кінохроніки. "20 днів у Маріуполі" став найкасовішим українським документальним фільмом в історії, здобув понад 20 престижних кінопремій (включно з "Оскаром" і BAFTA) та 40 номінацій.

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