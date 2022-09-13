Еммі-2022: названо найкращі телесеріали цього року за версією Американської телевізійної академії

На 74-ій церемонії вручення телевізійних премій США Еммі-2022 абсолютне лідерство отримала комедійна драма із закрученим сюжетом.
12 вересня в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, відбулося 74-е, щорічне вручення телевізійних премій США Еммі-2022. Вже понад півстоліття премія в галузі телебачення вручається Американською телевізійною академією.
За статуетку у вигляді янгола, який тримає планету на високо піднятих руках, цього року боролися актори і знімальні групи серіалів, які виходили на телебаченні в прайм-тайм в 29 різних категоріях.
Найбільшу кількість статуеток отримав драматичний міні-серіал Білий лотос: на його рахунку виявилося цілих 10 "Еммі".
Еммі-2022: повний список переможців
Кращий комедійний серіал: Тед Лассо
Кращий драматичний серіал: Спадщина
Кращий міні-серіал: Білий Лотос
Краще розмовне вар'єте: Події минулого тижня з Джоном Олівером
Найкраще скетч-шоу: Saturday Night Live
Кращий телефільм: Чіп і Дейл — бурундучки-рятівнички
Кращий актор в комедійному серіалі: Джейсон Судейкіс в ролі Теда Лассо - Тед Лассо
Краща актриса в комедійному серіалі: Джин Смарт в ролі Дебори Венс - Хитрощі
Кращий актор в драматичному серіалі: Лі Джон Дже в ролі Сон Кі Хуна - Гра в кальмара
Краща актриса в драматичному серіалі: Зендая в ролі Ру Беннетт - Ейфорія
Кращий актор в міні-серіалі або фільмі: Майкл Кітон в ролі доктора Семюела Фіннікса - Ломка
Краща а ктриса в міні-серіалі або фільмі: Аманда Сайфред в ролі Елізабет Холмс - Вибула
Кращий актор другого плану в комедійному серіалі: Бретт Голдстін в ролі Роя Кента - Тед Лассо
Краща актриса другого плану в комедійному серіалі: Шеріл Лі Ральф в ролі Барбари Ховард - Початкова школа Ебботт
Кращий актор другого плану в драматичному серіалі: Меттью Макфедьен в ролі Тома Уомсгенса - Спадщина
Краща актриса другого плану в драматичному серіалі: Джулія Гарнер в ролі Рут Ленгмор - Озарк
Кращий актор другого плану в міні-серіалі або фільмі: Мюррей Бартлетт в ролі Армонда - Білий лотос
Краща актриса другого плану в міні-серіалі або фільмі: Дженніфер Кулідж в ролі Таня Маккуойд - Білий лотос
Кращий запрошений актор в комедійному телесеріалі: Нейтан Лейн в ролі Тедді Дімаса - Вбивства в одній будівлі
Краща запрошена актриса в комедійному телесеріалі: Лорі Меткалф в ролі Уід - Хитрості
Кращий запрошений актор в драматичному телесеріалі: Колман Домінго в ролі Алі - Ейфорія
Краща запрошена актриса в драматичному телесеріалі: Лі Ю Мі в ролі Чі Ен - Гра в кальмара
Режисура комедійного серіалу: Тед Лассо — епізод: "No Weddings and a Funeral" - Ем-Джей Делейні
Режисура драматичного серіалу: Гра в кальмара — епізод: "Red Light, Green Light" - Хван Дон Хек
Режисура міні-серіалу, фільму або драматичної програми: Білий лотос - Майк Уайт
Сценарій комедійного серіалу: Початкова школа Ебботт — епізод: "Pilot" - Квінта Брансон
Сценарій драматичного серіалу: Спадщина — епізод: "All the Bells Say" - Джессі Армстронг
Сценарій міні-серіалу, фільму або драматичної програми: Білий лотос - Майк Уайт
Раніше був оголошений повний список переможців на 94-ій церемонії вручення нагород Американської академії кінематографічних мистецтв і наук Оскар-2022.
Також назвали переможців ювілейного 75-го Каннського фестивалю, які отримали Золоту пальмову гілку у 2022 році. Спойлер: переміг навіть український піротехнік.
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