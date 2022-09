Еммі-2022: названо найкращі телесеріали цього року за версією Американської телевізійної академії

Еммі-2022 - хто виграв Еммі цього року / Скріншот

12 вересня в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, відбулося 74-е, щорічне вручення телевізійних премій США Еммі-2022. Вже понад півстоліття премія в галузі телебачення вручається Американською телевізійною академією.

За статуетку у вигляді янгола, який тримає планету на високо піднятих руках, цього року боролися актори і знімальні групи серіалів, які виходили на телебаченні в прайм-тайм в 29 різних категоріях.

Найбільшу кількість статуеток отримав драматичний міні-серіал Білий лотос: на його рахунку виявилося цілих 10 "Еммі".

Еммі-2022: повний список переможців

Кращий комедійний серіал: Тед Лассо

Кращий драматичний серіал: Спадщина

Кращий міні-серіал: Білий Лотос

Краще розмовне вар'єте: Події минулого тижня з Джоном Олівером

Найкраще скетч-шоу: Saturday Night Live

Кращий телефільм: Чіп і Дейл — бурундучки-рятівнички

Кращий актор в комедійному серіалі: Джейсон Судейкіс в ролі Теда Лассо - Тед Лассо

Краща актриса в комедійному серіалі: Джин Смарт в ролі Дебори Венс - Хитрощі

Кращий актор в драматичному серіалі: Лі Джон Дже в ролі Сон Кі Хуна - Гра в кальмара

Краща актриса в драматичному серіалі: Зендая в ролі Ру Беннетт - Ейфорія

Кращий актор в міні-серіалі або фільмі: Майкл Кітон в ролі доктора Семюела Фіннікса - Ломка

Краща а ктриса в міні-серіалі або фільмі: Аманда Сайфред в ролі Елізабет Холмс - Вибула

Кращий актор другого плану в комедійному серіалі: Бретт Голдстін в ролі Роя Кента - Тед Лассо

Краща актриса другого плану в комедійному серіалі: Шеріл Лі Ральф в ролі Барбари Ховард - Початкова школа Ебботт

Кращий актор другого плану в драматичному серіалі: Меттью Макфедьен в ролі Тома Уомсгенса - Спадщина

Краща актриса другого плану в драматичному серіалі: Джулія Гарнер в ролі Рут Ленгмор - Озарк

Кращий актор другого плану в міні-серіалі або фільмі: Мюррей Бартлетт в ролі Армонда - Білий лотос

Краща актриса другого плану в міні-серіалі або фільмі: Дженніфер Кулідж в ролі Таня Маккуойд - Білий лотос

Кращий запрошений актор в комедійному телесеріалі: Нейтан Лейн в ролі Тедді Дімаса - Вбивства в одній будівлі

Краща запрошена актриса в комедійному телесеріалі: Лорі Меткалф в ролі Уід - Хитрості

Кращий запрошений актор в драматичному телесеріалі: Колман Домінго в ролі Алі - Ейфорія

Краща запрошена актриса в драматичному телесеріалі: Лі Ю Мі в ролі Чі Ен - Гра в кальмара

Режисура комедійного серіалу: Тед Лассо — епізод: "No Weddings and a Funeral" - Ем-Джей Делейні

Режисура драматичного серіалу: Гра в кальмара — епізод: "Red Light, Green Light" - Хван Дон Хек

Режисура міні-серіалу, фільму або драматичної програми: Білий лотос - Майк Уайт

Сценарій комедійного серіалу: Початкова школа Ебботт — епізод: "Pilot" - Квінта Брансон

Сценарій драматичного серіалу: Спадщина — епізод: "All the Bells Say" - Джессі Армстронг

Сценарій міні-серіалу, фільму або драматичної програми: Білий лотос - Майк Уайт

Раніше був оголошений повний список переможців на 94-ій церемонії вручення нагород Американської академії кінематографічних мистецтв і наук Оскар-2022.

Також назвали переможців ювілейного 75-го Каннського фестивалю, які отримали Золоту пальмову гілку у 2022 році. Спойлер: переміг навіть український піротехнік.

