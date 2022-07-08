У США ексчоловік жорстоко позбавив життя українку-патріотку: сиротами залишилися троє дітей

У США ексчоловік жорстоко позбавив життя українку-патріотку Юлію / соцмережі

В американському штаті Техас колишній чоловік по-звірячому вбив 43-річну емігрантку з України ‒ Юлію Дикіну-Джеймс, яка працювала в авіакосмічній галузі і була відомою волонтеркою, активно допомагала українською армією, повідомляє "Обозрєватєль".

Повідомляється, що Юлія розлучилася з чоловіком в травні нинішнього року. знали в Україні як людину, яка всіляко допомагала нашій армії та українцям у боротьбі з російськими загарбниками. Вона брала активну участь і організовувала акції підтримки нашої країни в США, збирала гроші для армії. Але колишнє подружжя продовжувало жити в одному будинку ‒ разом з трьома спільними дітьми.

Однак сама Юлія стала жертвою домашнього насильства. Її застрелив колишній чоловік, з яким вона розлучилася в травні. У вівторок вранці, 5 липня, один з дітей прибіг до сусідів і попросив допомоги. Він повідомив, що його батько стікає кров'ю. Прибула поліція виявила застрелене тіло Юлії у ванній. Її колишній чоловік застрелився в одній зі спалень.

Сиротами залишилися троє дітей. Плюс Юлія після повномасштабного російського вторгнення в Україну перевезла в Техас своїх батьків.

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Нагадаємо, раніше в Туреччині колишній 38-річний депутат міськради Харкова убив двох своїх дітей і поранив дружину.

Трагедія сталася в орендованій двоповерховій квартирі, на нижньому поверсі якої жили свекруха і дружина. Під час сварки чоловік взяв ніж і поранив дружину, а після цього вбив дітей - 4 і 6 років відповідно.

До того в Нижньому Новгороді зарізали російського мільярдера Василя Мельникова і його сім'ю - дружину і двох маленьких синів. Тіла виявили в його власній елітній квартирі.

Як відомо, сім'я повернулася з відпустки на Мальдівських островах. Бізнес мільярдера опинився на межі краху через санкції. За версією слідства, Мельников убив дружину і дітей, після чого наклав на себе руки.