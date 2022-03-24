Зарізана вся сім'я: у РФ знайшли мертвим мільярдера, його дружину і двох дітей

У РФ знайшли мертвим бізнесмена, його дружину та двох дітей / ua.depositphotos.com

У Нижньому Новгороді знайшли мертвим російського мільярдера Василя Мельникова та його сім'ю - дружину і двох маленьких синів. Всі загинули від ножових ран. Тіла були виявлені в їхній власній елітній квартирі.

За версією слідства, директор великої медичної фірми Медстом сам убив свою дружину і дітей, після чого вкоротив собі віку, пише російський Комерсант.

У квартирі було знайдено ножі, якими імовірно була вбита сім'я Мельникових. Слідів проникнення в квартиру сторонніх не виявлено.

Зазначається, що нещодавно Мельников з сім'єю повернувся з відпустки на Мальдівських островах. Бізнес мільярдера опинився на межі краху через санкції, запроваджені проти країни-агресора після її повномасштабного вторгнення в Україну.

Фірма Мельникова займалася поставками в Росію імпортного медобладнання.

Напередодні один із співробітників фірми отримав від 43-річного директора несподіване повідомлення з проханням поховати його там, де була похована його мати.

"Ключ під килимком, двері не ламайте", – було написано у повідомленні.

читайте такожЗникнення Шойгу: Данілов розповів про розбірки силовиків РФ через провал в УкраїніНа думку слідства, після цього чоловік вбив свою 41-річну дружину і дітей у віці 10 і 4 років, а потім наклав на себе руки.

Ще однією версією є можливе вбивство через конфлікт з колишнім партнером через розподіл бізнесу. З цього приводу тривали судові процеси, а директор Медстом на час наймав собі охоронця.

Як повідомляв Главред, це не перша смерть російських товстосумів з початку війни Росії в Україні. Зокрема, російський олігарх Михайло Уотфорд був знайдений повішеним 28 лютого у своєму маєтку в графстві Суррей на півдні Англії. Влада заявила, що обставини смерті 66-річного Уотфорда не виглядають підозрілими, але назвала це "незрозумілим".

Крім того, в Ленінградській області знайдено тіло заступника генерального директора Єдиного розрахункового центру Газпрому з корпоративної безпеки. Він залишив передсмертну записку. Про смерть чиновника стало відомо 25 лютого.

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