У Туреччині проректор ХНУ ім. Каразіна убив своїх дітей та поранив дружину

У Туреччині проректор ХНУ ім. Каразіна убив своїх дітей / Соцмережі/Vladimir Khotko

У Туреччині колишній 38-річний депутат міськради Харкова вбив двох своїх дітей та поранив дружину. Правоохоронці затримали чоловіка. Про це повідомляє Sabah.

Як відомо, загиблим дітям було лише 4 та 6 років.

Трагедія сталася в орендованій двоповерховій квартирі, на нижньому поверсі якої мешкали свекруха та дружина.

Під час сварки чоловік взяв ножа та поранив дружину, а після цього убив дітей.

Правоохоронців викликали сусіди, які чули крики жінки. Поліцейські приїхали на місце події та заарештували зловмисника. Його звинувачують в умисному убивстві.

У місцевих пабліках користувачі, які особисто знали родину, стверджують, що у чоловіка була депресія.

"Із Харкова вони. Така чудова дівчинка була Танюшка (загибла дитина - Главред), товариська. Навіть не віриться, що вчора вони з дітьми грала, сьогодні її немає. Батько був у глибокій депресії, приймав антидепресанти", - написала Ума Гельбах.

Харківське видання Newsroom повідомляє, що заарештованим виявився Олексій Навроцький. Він у 2009-2014 роках був помічником народного депутата України Ірини Горіної та двічі обирався депутатом Харківської райради. У 2015 році Навроцький став депутатом Харківської міської ради, перебуваючи у фракції "За Харків, за Відродження".

До початку повномасштабної війни Навроцький був проректором з наукової роботи ХНУ ім. Каразіна, а 3 березня пішов у відпустку "за власний рахунок".

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Нагадаємо, у Нижньому Новгороді зарізали російського мільярдера Василя Мельникова та його сім'ю - дружину та двох маленьких синів. Тіла виявили у його власній елітній квартирі.

Як відомо, родина повернулась з відпустки на Мальдівських островах. Бізнес мільярдера опинився на межі краху через санкції. За версією слідства, Мельников убив дружину та дітей, після чого вкоротив собі віку.

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