Чоловіка вбили, дружину ґвалтували по черзі: до суду направлено справу військового злочинця РФ

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Правоохоронці направили до суду першу справу про зґвалтування, скоєну російськими окупантами під час війни в Україні.

За вбивство цивільного чоловіка і сексуальне насильство над його дружиною судитимуть Михайла Романова - військовослужбовця 239-го полку 90-ї гвардійської танкової Вітебсько-Новгородської дивізії ЗС РФ, розповіла в Facebook генеральний прокурор Ірина Венедиктова.

"Київська обласна прокуратура і СБУ в рамках розслідування цього ганебного військового злочину встановили, що в березні під час окупації Броварського району нелюд увірвався в будинок в одному з сіл і застрелив його господаря. П'яний військовослужбовець разом з іншим окупантом, відразу ж після вбивства кілька разів зґвалтували його дружину. Вони погрожували жінці зброєю і насильством навіть щодо її дитини, яка була в цей час поруч", - пише вона.

"Навіть, незважаючи на те, що обвинувачений поки не в наших руках, він не уникне справедливого суду і відповідальності перед законом", - додала Венедиктова.

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Раніше була встановлена особа ще одного російського окупанта, який на Київщині ґвалтував жінок.

Військовим злочинцем виявився 20-річний радіотелефоніст 30-ї окремої мотострілецької бригади Булат Фассахів.

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