Жахливі події у 2025 році: Ванга та Нострадамус зробили однакове передбачення

У 2025 році "землі Європи" охоплять "жорстокі війни".

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Стало відоме страшне пророцтво провидців / Колаж: Главред, фото: скрин, фото pixabay.com

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Що пророкувала Ванга для Європи

Про що розповідають пророцтва Нострадамуса

На 2025 рік і французький астролог Нострадамус, і сліпа провидиця із Болгарії Ванга зробили однакове передбачення. Як розповіли найвідоміші провидці минулого, Європу чекатимуть війни та інші жахливі події.

Про це пише видання Daily Mail.

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Ванга, яка померла в 1996 році, передбачала Третю світову війну й конфлікт у Європі, що, за її словами, почнеться у 2025 році й серйозно зменшить населення континенту.

Відома як Баба Ванга, вона втратила зір у 12 років і залишила пророцтва аж до 5079 року, коли, на її думку, настане кінець світу.

Хто така Ванга Вангелія Пандева Гуштерова більш відома як Ванга і баба Ванга - сліпа болгарська жінка, якій приписують дар передбачення, пише Вікіпедія. Більшу частину життя прожила в місті Петріче на стику трьох кордонів (Болгарія, Греція, Північна Македонія). Останні двадцять років життя приймала відвідувачів у селі Рупіте. За заявами послідовників, Ванга була здатна як з великою точністю визначити захворювання людей, так і передбачати їхню подальшу долю. За повідомленнями самої Ванги, своїми здібностями вона зобов'язана якимось невидимим істотам, походження яких вона не могла пояснити. Ванзі приписують різні передбачення, які часто суперечать один одному. Існують документально не підтверджені думки, що Ванга передбачила смерть Сталіна, аварію на Чорнобильській АЕС, перемогу Бориса Єльцина на президентських виборах 1996 року, терористичні акти 11 вересня 2001 року, смерть принцеси Діани і розпад Радянського Союзу.

Водночас Нострадамус, французький астролог XVI століття, писав, що в 2025 році "землі Європи" охоплять "жорстокі війни".

Його збірка пророцтв, "Центурії", вперше вийшла друком у Ліоні в 1555 році та базувалася на астрологічних розрахунках.

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