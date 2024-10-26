В Одесі прогриміла серія вибухів: що відомо

Російські окупанти запустили балістичну ракету з півдня, повідомили Повітряні сили.

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В Одесі пролунали вибухи / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Що відомо:

В Одесі пролунала серія вибухів

Росіяни запустили балістику з півдня

Над містом фіксували ворожий дрон

У суботу, 26 жовтня, на тлі повітряної тривоги в Одесі пролунали вибухи. Існувала загроза застосування балістики з півдня. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та мер міста Геннадій Труханов.

"У місті чутно вибух! Будьте у безпечних місцях", - повідомив міський голова о 18:45. відео дня

За кілька хвилин до вибуху Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Близько 16:30 військові повідомили про роботу протиповітряної оборони по розвідувальному безпілотнику.

"Ворожий розвіддрон над Одесою. Залишайтеся в укриттях!" - закликав очільник одеської ОВА Олег Кіпер о 18:15.

Вже о 19:00 у місті прогримів повторний вибух. Ймовірно, причиною вибуху став російський БпЛА.

Іранські балістичні ракети / Інфографіка: Главред

Хто такий Олег Кіпер Голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року. Роботу в органах прокуратури розпочав у 2001 році. Працював заступником начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури України. Раніше обіймав посаду прокурора Києва, повідомляє Вікіпедія.

Удари РФ по Дніпру та Києву - що відомо

Нагадаємо, 25 жовтня російські війська вдарили балістикою по Дніпру, внаслідок чого постраждали житлові будинки та один з медзакладів. У Києві того ж дня дрон атакував житловий будинок у Солом'янському районі, там загинула 15-річна дівчинка.

КМВА повідомила, що вночі 26 жовтня росіяни понад 7 годин атакували Київ. Президент Володимир Зеленський заявив, що удари торкнулися також Сумщини, Хмельниччини та інших регіонів. В Дніпрі пошкоджено лікарню імені Мечникова.

Як повідомляв Главред, ввечері 26 жовтня у Дніпрі завершили пошуково-рятувальну операцію. Внаслідок ворожого удару загинуло п'ять людей, ще 21 людина постраждала. З-під завалів будинку дивом врятували жінку.

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