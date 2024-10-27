'Аномальні' дощі відступають: синоптики потішили прогнозом погоди на 27 жовтня

Про що йдеться:
- Опади та температура в Україні 27 жовтня
- Якою буде погода в Києві та області
- Підсумок опадів за жовтень
Сьогодні, 27 жовтня, в Україні очікується тепла погода без дощів, хоча можливі тумани, повідомляє "Укргідрометцентр".
Прогнозується мінлива хмарність і відсутність опадів. Вночі та вранці тумани можливі у східних, західних, Вінницькій та Одеській областях.
Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 2-7° тепла, на сході місцями від 3° тепла до 2° морозу; вдень повітря прогріється до 11-16°.
А в Прикарпатті та Закарпатті – до 19° тепла.
Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Погода в Києві та області
У Києві та області – мінлива хмарність без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 13-15°.
Опади у жовтні
Жовтень 2024 року в Україні видався теплішим за норму, з опадами в межах звичайних показників, але періодично спостерігалися "аномальні" дощі.
Погода в Україні - прогнози синоптиків
Як повідомляв Главред, синоптикиня назвала дати, коли Україну накриють мокрий сніг і морози -5 градусів. Зазначається, що температура повітря знизиться і буде мінусовою.
Окрім цього, нова магнітна буря вривається в країну. Вона була викликана дуже сильним спалахом на Сонці.
Окрім цього, синоптик попередив про нову небезпеку. Погодні умови на вихідних будуть зумовлені впливом малорухомого антициклону.
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