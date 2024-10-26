Українці отримають 'тисячу від Зеленського' у грудні: куди нарахують і на що можна витратити

Програма охоплює всіх громадян незалежно від віку чи соціального статусу, розповіли в Мінекономіки.

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Куди нарахують виплату і на що її можна витратити / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Коротко про виплату:

Тисячу гривень може отримати кожн українець з 1 грудня

Виплату нарахують на карту "Національного кешбеку"

Гроші будуть "маркованими", тобто їх можна витратити визначені речі

В Україні стартує нова програма виплат, у рамках якої кожен громадянин отримає по 1000 гривень. Кошти будуть зараховані на карту "Національного кешбеку", яку можна оформити через застосунок "Дія". Про це заявив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев в ефірі телемарафону.

"Це одна тисяча гривень на людину, незалежно від віку та соціального статусу. Використати можна протягом грудня-січня-лютого. Виплати будуть надходити на карту "Національного кешбеку". Це віртуальна картка, яку можна відкрити через "Дію", - розповів він. відео дня

Соболев уточнив, що гроші можна витратити на оплату комунальних послуг, медикаментів, транспорт, мобільний зв'язок, а також на придбання книг та інші послуги. За його словами, ця ініціатива має підтримати бізнес в Україні.

"Це додатково підтримає мікро і середній бізнес, український власне. Ці гроші "марковані". Тобто є визначене коло, куди їх можна спрямувати. Але також можна їх задонатити на ЗСУ", - пояснив перший заступник міністра економіки України.

Крім того, виплати можна оформити і на дітей.

Що таке "Дія"? "Дія" — це застосунок в якому усі потрібні документи в одному місці, у вашому смартфоні. Вже зараз у застосунку можна отримати наступні послуги: оплата штрафів за порушення ПДР;

оплата боргів за виконавчими провадженнями;

можливість ділитися копіями цифрових документів;

перевірка дійсності цифрових документів іншої людини.

Звідки візьмуть кошти на виплати

З грудня українці почнуть отримувати одноразову фінансову допомогу в розмірі тисячі гривень, яку анонсував президент Украни. Для виплат використають кошти, які були раніше виділені для інших державних програм, пояснив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев.

"Це не нові кошти. Це кошти від існуючих програм, які ми переспрямуємо. Це кошти, які ми не встигаємо освоїти цього року. Крім того, ці кошти ми б точно не змогли спрямувати на армію, бо ці кошти були виділені донорами в наш бюджет, а там умова - не можна спрямовувати на військові видатки", - зазначив він.

Соболев підкреслив, що нових коштів з бюджету виділяти не будуть. За його словами, точну суму, у яку обійдеться державі ця програма, наразі важко назвати.

"Зараз називати суми некоректно. Попередня версія "єПідтримки" під час "ковіду" коштувала 8 млрд гривень. Фінальна сума цієї програми на ці 3 зимові місяці буде залежати від кількості українців, які захочуть скористуватися цією програмою", - додав Соболев.

Виплати для українців - останні новини

Нагадаємо, 25 жовтня президент України оголосив про нову програму підтримки, за якою кожен громадянин зможе отримати по 1000 гривень. Він зазначив, що кошти мають надійти людям вже з 1 грудня. Ці виплати будуть доступні як дорослим, так і дітям.

Також молоді підприємці до 25 років тепер можуть подавати заявки на гранти до 150 тисяч гривень для відкриття власного бізнесу в рамках програми "Власна Справа". Заявку можна подати через портал "Дія", повідомила перший віце-прем'єр України та міністр економіки Юлія Свириденко.

Як повідомляв Главред, у листопаді українські пенсіонери можуть отримати надбавки до своїх виплат. Пенсіонери отримають доплати за віком. Надбавки також доступні для пенсіонерів, які виховують неповнолітніх дітей, та одиноких пенсіонерів, що потребують догляду.

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