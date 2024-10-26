В Україні можуть запровадити обов'язкову накопичувальну пенсію: що відомо

В Україні хочуть запровадити обов'язкові платежі до державних чи недержавних пенсійних фондів.

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Як будуть виплачувати пенсії в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

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В Україні запровадять обов'язкові платежі до пенсійних фондів

Що відомо про перехід до накопичувальних пенсій

Мінсоцполітики підготувало проєкт закону "Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення". Текст законопроєкту був опублікований на сайті Федерації профспілок України й до 28 жовтня перебуває на громадському обговоренні.

"Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади системи загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення, метою якої є формування пенсійних накопичень учасниками системи та отримання ними додаткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат", - йдеться у документі. відео дня

Законопроєкт передбачає поступовий перехід до накопичувальних пенсій. Зокрема пропонується зменшувати ставку ЄСВ (Єдиного соціального внеску) протягом трьох років:

перший рік - зменшення з 22% до 17%;

другий рік - до 16%;

третій рік і надалі - 15%.

Водночас будуть запроваджені обов'язкові платежі до державних чи недержавних пенсійних фондів, які сплачуватимуть не тільки працівників, а й роботодавців.

Обов'язковий накопичувальний внесок становитиме 1% від бази нарахування в перший рік, 2% - у другий рік. Від третього року цей внесок становитиме 3%. Його сплачуватимуть і працівники, і роботодавці. Крім цього працівники зможуть за бажанням сплачувати "додатковий накопичувальний внесок".

Виплата пенсій - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Раді пропонують українцям виплачувати пенсії по-новому. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, за яким пропонується проводити виплату пенсій по-новому. "Нова пошта" зможе стати оператором пенсійних виплат через свою платіжну систему NovaPay.

Стало відомо, кому з українців може прийти нижча пенсія. Українські пенсіонери у новому місяці можуть отримати зменшені виплати через штрафні санкції. Це стосується тієї категорії громадян, які вчасно не інформують про певні зміни, зокрема працевлаштування чи звільнення.

В уряді назвали дату підвищення виплат пенсій в Україні. Денис Шмигаль повідомив про те, що Україна змогла зберегти всі спеціальні виплати, зокрема пенсії та субсидії. Наступну індексацію пенсій буде проведено в березні 2025-го року, як це робили у 2023-му і 2024-му роках.

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