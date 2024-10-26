В Україні можуть запровадити обов'язкову накопичувальну пенсію: що відомо

Головне із матеріалу:
- В Україні запровадять обов'язкові платежі до пенсійних фондів
- Що відомо про перехід до накопичувальних пенсій
Мінсоцполітики підготувало проєкт закону "Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення". Текст законопроєкту був опублікований на сайті Федерації профспілок України й до 28 жовтня перебуває на громадському обговоренні.
"Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади системи загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення, метою якої є формування пенсійних накопичень учасниками системи та отримання ними додаткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат", - йдеться у документі.відео дня
Законопроєкт передбачає поступовий перехід до накопичувальних пенсій. Зокрема пропонується зменшувати ставку ЄСВ (Єдиного соціального внеску) протягом трьох років:
- перший рік - зменшення з 22% до 17%;
- другий рік - до 16%;
- третій рік і надалі - 15%.
Водночас будуть запроваджені обов'язкові платежі до державних чи недержавних пенсійних фондів, які сплачуватимуть не тільки працівників, а й роботодавців.
Обов'язковий накопичувальний внесок становитиме 1% від бази нарахування в перший рік, 2% - у другий рік. Від третього року цей внесок становитиме 3%. Його сплачуватимуть і працівники, і роботодавці. Крім цього працівники зможуть за бажанням сплачувати "додатковий накопичувальний внесок".
Виплата пенсій - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Раді пропонують українцям виплачувати пенсії по-новому. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, за яким пропонується проводити виплату пенсій по-новому. "Нова пошта" зможе стати оператором пенсійних виплат через свою платіжну систему NovaPay.
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В уряді назвали дату підвищення виплат пенсій в Україні. Денис Шмигаль повідомив про те, що Україна змогла зберегти всі спеціальні виплати, зокрема пенсії та субсидії. Наступну індексацію пенсій буде проведено в березні 2025-го року, як це робили у 2023-му і 2024-му роках.
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