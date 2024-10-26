РФ готує масовані атаки по Україні: Жмайло розкрив плани РФ до 2026 року

Окупанти готують нові атаки по території України - Дмитро Жмайло попередив українців.

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РФ готує масований удар / колаж: Главред, фото: ДСНС України

Коротко:

Росія запустила нове виробництво дронів

Окупанти намагаються заплутувати ППО в Україні

РФ планує масований удар по Україні

Співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло заявив, що масовані атаки росіян сьогодні є генеральною репетицією перед новими, більш серйозними ракетними ударами по Україні.

"РФ нарощує виробництво і до 2026 року планує запустити повний цикл виготовлення "шахедів". Зараз вони збирають їх у Росії під маркуванням "Герань-2" з напівфабрикатів, які надходять з Ірану. Вони намагаються постійно удосконалювати різні типи "шахедів", і вже навчилися робити їх напіврозвідувальними. Тепер ними можуть керувати оператори на відстані до 70 км. Деякі з них обладнуються українськими сім-картами для наведення по GPS координатах. Одне з підприємств "Алабуга" в Татарстані, яке вважається науковим хабом росіян, де вони постійно проводять експерименти, мало виготовити 6 тис. "шахедів" до кінця 2025 року, але зробило це раніше. Відповідно, за оновленими планами, вони мають виготовити ще 4700 одиниць цієї смертоносної зброї до вересня наступного року. Тому темпи виробництва дійсно зростають, і цьому сприяє недотримання санкцій", - повідомив він в ефірі телеканалу "Еспресо". відео дня

Що відомо про "Шахеди" / Інфографіка: Главред

Нової хвилі серйозніших масованих атак, ймовірно, варто очікувати з початком опалювального сезону, - сказав Жмайло.

"Вони таким чином прораховують роботу наших Сил протиповітряної оборони, намагаються їх фіксувати. Крім того, вони запускають дешевші дрони "Гербера" із "шахедами", зроблені з фанери і пластику, обладнані лінзами, які розсіюють сигнал, заплутуючи систему ППО. Ці дрібні дрони виглядають на радарах як "шахеди". З літа цього року Росія витрачає по півсотні "шахедів" на день, і ця цифра, ймовірно, не зменшуватиметься. Тому ми постійно ставимо питання посилення ППО, і найбільш економічно доцільною зброєю проти "шахедів" є "Гепарди", щодо яких ми постійно співпрацюємо з офіційним Берліном", - додав військовий експерт.

Хто такий Дмитро Жмайло Дмитро Жмайло - виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, який займається дослідженням та трактування російських впливів в Україні та світі задля ефективної боротьби у гібридній війні, незалежною аналітикою військової та політичної ситуації в Україні, а також співпрацею з українськими громадами у світі.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Нагдаємо, що як раніше повідомляв Главред, країна-агресорка Росія запустила по Україні майже 100 ракет і дронів. Російські окупанти у ніч на 16 жовтня завдали масованого удару по Україні із застосуванням ракет та дронів. Повітряні сили ЗСУ відзвітували про знищення 44 ударних БпЛА.

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