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РФ готує масовані атаки по Україні: Жмайло розкрив плани РФ до 2026 року

Юлія Закрепа
26 жовтня 2024, 21:21
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Окупанти готують нові атаки по території України - Дмитро Жмайло попередив українців.
РФ готує масовані атаки по Україні: Жмайло розкрив плани РФ до 2026 року
РФ готує масований удар / колаж: Главред, фото: ДСНС України

Коротко:

  • Росія запустила нове виробництво дронів
  • Окупанти намагаються заплутувати ППО в Україні
  • РФ планує масований удар по Україні

Співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло заявив, що масовані атаки росіян сьогодні є генеральною репетицією перед новими, більш серйозними ракетними ударами по Україні.

"РФ нарощує виробництво і до 2026 року планує запустити повний цикл виготовлення "шахедів". Зараз вони збирають їх у Росії під маркуванням "Герань-2" з напівфабрикатів, які надходять з Ірану. Вони намагаються постійно удосконалювати різні типи "шахедів", і вже навчилися робити їх напіврозвідувальними. Тепер ними можуть керувати оператори на відстані до 70 км. Деякі з них обладнуються українськими сім-картами для наведення по GPS координатах. Одне з підприємств "Алабуга" в Татарстані, яке вважається науковим хабом росіян, де вони постійно проводять експерименти, мало виготовити 6 тис. "шахедів" до кінця 2025 року, але зробило це раніше. Відповідно, за оновленими планами, вони мають виготовити ще 4700 одиниць цієї смертоносної зброї до вересня наступного року. Тому темпи виробництва дійсно зростають, і цьому сприяє недотримання санкцій", - повідомив він в ефірі телеканалу "Еспресо".

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РФ готує масовані атаки по Україні: Жмайло розкрив плани РФ до 2026 року
Що відомо про "Шахеди" / Інфографіка: Главред

Нової хвилі серйозніших масованих атак, ймовірно, варто очікувати з початком опалювального сезону, - сказав Жмайло.

"Вони таким чином прораховують роботу наших Сил протиповітряної оборони, намагаються їх фіксувати. Крім того, вони запускають дешевші дрони "Гербера" із "шахедами", зроблені з фанери і пластику, обладнані лінзами, які розсіюють сигнал, заплутуючи систему ППО. Ці дрібні дрони виглядають на радарах як "шахеди". З літа цього року Росія витрачає по півсотні "шахедів" на день, і ця цифра, ймовірно, не зменшуватиметься. Тому ми постійно ставимо питання посилення ППО, і найбільш економічно доцільною зброєю проти "шахедів" є "Гепарди", щодо яких ми постійно співпрацюємо з офіційним Берліном", - додав військовий експерт.

Хто такий Дмитро Жмайло

Дмитро Жмайло - виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, який займається дослідженням та трактування російських впливів в Україні та світі задля ефективної боротьби у гібридній війні, незалежною аналітикою військової та політичної ситуації в Україні, а також співпрацею з українськими громадами у світі.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Нагдаємо, що як раніше повідомляв Главред, країна-агресорка Росія запустила по Україні майже 100 ракет і дронів. Російські окупанти у ніч на 16 жовтня завдали масованого удару по Україні із застосуванням ракет та дронів. Повітряні сили ЗСУ відзвітували про знищення 44 ударних БпЛА.

РФ застосувала нову тактику для ударів дронів по Києву. Російські ударні БПЛА застосовують нові тактики для атак по містах України, зокрема по столиці. Ворожі дрони діють хвилями, де перші хвилі змушують наші мобільні групи маневрувати, створюючи тим самим "коридори" для наступних хвиль.

У Дніпрі дивом врятували жінку з-під завалів будинку. Рятувальники дивом витягли живою жінку з-під завалів будинку, по якому РФ завдала ракетного удару. Визначити місцезнаходження потерпілої допомогла "хвилина тиші", під час якої рятувальники почули стукіт.

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