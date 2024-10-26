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У ЗСУ скоро з’являться іноземні офіцери: Зеленський підписав спеціальний закон

Юлія Закрепа
26 жовтня 2024, 23:03
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Перед цим законопроєкт про іноземних військових в Україні ухвалила Верховна Рада.
У ЗСУ скоро з’являться іноземні офіцери: Зеленський підписав спеціальний закон
Зеленський підписав закон про появу іноземних офіцерів / колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ, ОПУ

Головне:

  • Іноземці будуть на офіцерських посадах у ЗСУ та НГУ
  • В Україні створять Центр рекрутингу іноземців
  • Іноземці будуть проходити спеціальну перевірку

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволив іноземцям та особам без громадянства служити в ЗСУ та Нацгвардії на офіцерських посадах.

У картці законопроєкту №12023 на сайті парламенту зазначається, що у п’ятницю 25 жовтня закон було повернуто з підписом від президента. Перед цим, 10 жовтня, що відповідний законопроєкт ухвалила Верховна Рада.

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До підписання цього законопроєкту іноземці мали право служити лише на рядових і сержантських посадах.

У пояснювальній записці до законопроєкту вказується, що "вдосконалення законодавства зумовлене складною оперативною ситуацією на лінії бойових дій, яка вимагає значного збільшення чисельності бойового складу ЗСУ та інших військових формувань".

Цим законом також передбачено створення Центру рекрутингу іноземців. Тут вони проходитимуть перевірку, щоб з’ясувати:

  • чи законно людина перебуває на території України;
  • чи притягали її до адміністративної або кримінальної відповідальності за законами України;
  • чи повʼязана вона з розвідувально-підривною діяльністю іноземних держав проти України;
  • інші обставини, що можуть перешкодити прийняти таку людину на військову службу за контрактом.

Навчання ЗСУ у країнах НАТО

Союзники допомогли підготувати на полігонах ЄС тисячі українських військових і обіцяють продовжувати вишкіл для бійців ЗСУ.

Станом на дані 2023 року за 17 місяців у Британії 30 тисяч солдатів достроково пройшли вишкіл. Уряд Великої Британії каже, що програма навчання є безпрецедентною з часів Другої світової війни.

2023 року Палата депутатів Чехії схвалила пропозицію уряду, і українські воїни змогли продовжити навчання в Чехії у 2024-му.

Протягом 2023 року в Чехії пройшли навчання близько 3500 українських військовослужбовців, іще близько 500 навчили чеські інструктори на території Польщі.

Війська НАТО в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, канцлер Німеччини Олаф Шольц різко висловився про відправлення військ в Україну. Він чітко дав зрозуміти, що такі дії, на його думку, можуть призвести до ескалації на фронті, чого він дуже побоюється, тож в жодному разі не буде відправляти в Україну німецьких солдатів.

Наталія Глоба розповіла, що існує 5 сценаріїв введення військ НАТО до України. У Європі вже розуміють, що Путін хоче знищити європейську цивілізацію. Тому Захід починає виробляти стратегічні кроки, але проблема в тому, що країни ЄС досі по-різному відчувають картину світу.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зробив рішучу заяву про відправку військ НАТО в Україну. НАТО намагається уникнути прямого конфлікту із Росією тому не може відправляти свої військові формування до України та збивати ракети над її регіонами.

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