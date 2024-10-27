Путін 'кусає лікті': виробництво ракет в Ірані пошкоджено через успішний удар Ізраїлю

Порушення виробництва змусить Іран зменшити постачання зброї союзникам.

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Ізраїль пошкодив виробництво балістичних ракет в Ірані / Колаж: Главред, Фото: Вікіпедія, Фото: Associated Press

Про що йдеться:

Результати влучання Ізраїлю по об’єкту Ірану

Як атака послабила ракетні можливості Ірану

Реакція Ірану на шкоду заводам

Ізраїль завдав удару по Ірану, зруйнувавши ключовий об’єкт іранської програми виробництва балістичних ракет. Про це повідомляє Axios, посилаючись на три джерела в Ізраїлі.

"Знищення обладнання завдає серйозної шкоди здатності Ірану відновити свої ракетні запаси та може стримати Іран від подальших масованих ракетних ударів по Ізраїлю", – пише видання. відео дня

Іран та Ізраїль / Инфографика: Главред

За інформацією ізраїльських джерел, ударом пошкоджено або знищено 12 "планетарних змішувачів", необхідних для виготовлення твердого палива для балістичних ракет великої дальності, які складають основний ракетний арсенал Ірану. Оскільки Іран не може самостійно виробляти це складне обладнання, а закупівля вимагає часу, відновлення може зайняти до року.

Високопосадовець США підтвердив, що атака послабила ракетні можливості Ірану. Хоча Тегеран має великий запас ракет, ізраїльські джерела зазначають, що порушення виробництва змусить Іран зменшити постачання зброї союзникам.

Відносини Ірану та Росії та роль Тегереана у війні РФ в Україні До літа 2022 року Іран займав позицію нейтралітету щодо війни в Україні, якоюсь мірою схожу з позиціями Китаю та Індії.

19 липня під час візиту Путіна вищий керівник Ірану Алі Хаменеї назвав агресивні дії Кремля проти України "превентивними заходами", прямо змінивши офіційну позицію на проросійську. На тлі вторгнення РФ в Україну зміцнилося економічне співробітництво між Іраном та Росією. Так, за даними агентства Tasnim, на початок жовтня експорт товарів з Ірану в Росію зріс на 70%. А товарообіг між країнами за вісім місяців 2022 року зріс майже на 40%. Обидві сторони не приховували, що це стало наслідком санкцій, накладених на Росію США та ЄС. У липні 2022 року, під час візиту Володимира Путіна в Тегеран, між Іраном та Росією було укладено договір про стратегічне партнерство. Росія почала постачання нафтопродуктів до Ірану, а російська корпорація "Газпром" інвестує в нафтогазовий сектор Ірану 40 млрд доларів. До Росії, за його словами, будуть експортуватися іранські автомобілі, запчастини та авіадеталі. Крім того, було досягнуто домовленості про підписання Іраном угоди про зону вільної торгівлі з Євразійським економічним союзом. Посилилася і військово-економічна співпраця між країнами. У травні 2023 року експерти Інституту вивчення війни звернули увагу на повідомлення про намір Москви придбати додаткові безпілотники в Ірані - після того, як російські військові використовували для атак на українську інфраструктуру більшість із 400 іранських безпілотників, придбаних із серпня 2022 року. Зі свого боку іранські ЗМІ повідомили про отримання першої партії російських багатоцільових винищувачів Су-35. Згідно з оцінкою анонімного високопоставленого чиновника Виконавчого офісу президента США, озвученою виданню The New Yorker на початку листопада 2022 року, Іран був повністю залучений у війну в Україні.

Крім того, ударом виведено з ладу чотири системи ППО С-300, які захищали стратегічно важливі об’єкти Ірану, зокрема столицю та ядерні об’єкти.

Іран, зі свого боку, заявив, що внаслідок атаки лише кілька радіолокаційних систем зазнали "незначних ушкоджень" і будуть відновлені. Про шкоду заводам з виробництва ракет або дронів Іран не повідомляє.

Також ізраїльські ВПС завдали удару по фабриці дронів і об’єкту в Парчині, раніше пов'язаному з розробкою ядерної зброї.

Зіткнення Ізраїлю та Ірану - що відомо

Як аналізував раніше Главред, війна на Близькому Сході заходить у новий виток ескалації та загострюється. У наступному матеріалі розбиралося, чи загрожує регіону велика війна, та чи зацікавлені у ній світові гравці.

Ізраїль підтвердив ліквідацію Ях'ї Сінвара. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху наголосив, що війна його країни ще не завершена.

Своєю чергою блогер Юрій Богданов висловив думку, що Ізраїль та Іран зробили "жовтневий сюрприз" для виборів у США. Він переконаний, що Білий дім ще може спонукати Ізраїль до обережної відповіді, щоб не змусити Іран підвищити ставки.

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