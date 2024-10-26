Росіяни втратили два гелікоптера в один день: влада замовчує 'причини'

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Cьогодні, 26 жовтня, у Керченській протоці розбився військовий вертоліт росіян.
У Telegram-каналі Fighterbomber спочатку повідомили, що йдеться про гелікоптер Ка-27, потім автори змінили його модель на Ка-52. Згодом повідомлення ще раз відредагували, зазначивши, тип гелікоптера поки що не встановлений.
За непідтвердженою інформацією у Z-каналах, причиною аварії стала технічна несправність. Офіційні російські джерела інформацію про аварію гелікоптера наразі не коментують.
Гелікоптер Ка-52
Ка - 52 "Алігатор" (згідно кодифікації НАТО — Hokum B) — російський розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління. Здатний вражати броньовану та неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Являє собою подальший розвиток гелікопера Ка-50 "Чорна акула", передає Вікіпедія.
Варіант корабельного базування Ка-52К може оснащуватися порівняно потужнішим, ніж більшість ударних гелікоптерів армійської авіації, комплексом керованого озброєння "Гермес-А" з максимальною дальністю стрільби 15-20 км.
Вартість одного гелікотера Ка-52 становить близько 857 млн рублів (приблизно 12,5 млн доларів).
Ще один гелікоптер росіян розбився в Кіровській області. За повідомленнями МНС РФ, вертоліт санавіації Мі-2 "здійснив жорстку посадку" у лісі. На борту перебували 4 людини, принаймні три з них загинули. Про причини аварії наразі не повідомляється.
Що відомо про гелікоптер Ка-27?
Ка-27 – радянський корабельний багатофункціональний вертоліт. Він отримав позначення НАТО "Хелікс" – равлик. Дослідний зразок гелікоптера "252" піднявся в повітря 8 серпня 1973 року, 24 грудня того ж року здійснений перший політ по колу. Використовується з 1981 року, пише Вікіпедія.
Призначення гелікоптера – боротьба з підводними човнами.
Вартість – $1 500 000.
Екіпаж – 3-4 особи.
Максимальна швидкість – 270 км/год.
Дальність польоту – 800 км.
Озброєння:
- Бомбове: ПЛАБ (морська протичовнова авіаційна бомба, з рос. – "противолодочная авиационная бомба"), ОМАБ (орієнтирно-морська авіабомба);
- Для ураження підводних човнів у відсіку озброєння розміщуються протичовнові торпеди АТ-1МВ, глибинні бомби, авіабомби калібру від 50 до 250 кг;
- На вертольоті можуть бути встановлені також керовані протичовнові ракети АПР-2Э.
Втрати літаків РФ - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, армія РФ втратила за тиждень літак, вертоліт, 8 установок ППО і понад 8 тис. солдатів. Протягом тижня з 7 по 13 жовтня було потужно уражено авіацію противника та особовий склад окупантів. РФ втратила близько 8460 осіб.
РФ втратила ще один Су-34. В Інституті вивчення війни вважають, що українські військові за допомогою літака F-16 могли збити російський винищувач Су-34. Якщо ця інформація підтвердиться, це стане першим фактом знищення пілотованого винищувача Росії з наданого західними партнерами літака.
У ЗМІ розкрили, що ракета F-16 дістала Су-34 РФ. У матеріалі наголошується, що F-16 Fighting Falcon відомий тим, що його радар AN/APG-66 (V2) дає змогу відстежувати кілька цілей одночасно, забезпечуючи при цьому підвищену дальність і точність виявлення.
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