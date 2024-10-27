Навала дронів атакувала РФ: у країні-агресорі скаржаться на прильоти та пожежі

У Тамбовській області РФ заявили про атаку дронів.

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ППО РФ за ніч "перехопила" 51 дрон / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото 43 ОАБр імені Тараса Трясила

У ніч з 26 на 27 жовтня у Тамбовській області сталася пожежа, через атаку безпілотників. Про це повідомляє російський Telegram-канал Astra.

Губернатор Тамбовської області Максим Єгоров заявив, що після опівночі за місцевим часом у Мічурінському муніципальному окрузі стався "приліт" дронів.

"На цей момент відомо про 11 безпілотників. Одиничне загоряння внаслідок бавовни оперативно ліквідовано силами ГУ МНС Росії по Тамбовській області. Постраждалих немає. У регіоні вжито всіх заходів для забезпечення безпеки", — написав він. відео дня

Зазначається, що пожежа виникла на диспетчерській станції Транснефть-Дружба в селі Новоникольське, де також розташований Мічурінський нафтопереробний завод.

Водночас у Міноборони країни-агресора заявили, що російська ППО за ніч "перехопила" 51 дрон. З них нібито 18 над Тамбовською областю, 16 - над Бєлгородською, по чотири над територіями Брянської, Липецької та Орловської областей, три - над Воронезькою та один - над Курською та Азовським морем.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Атаки українських дронів вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 25 жовтня з’явилися повідомлення про те, що російська влада активно готується до ймовірних ударів України дронами вглиб РФ. За інформацією росЗМІ, державні установи вкладають значні кошти в цю підготовку.

Вже 26 жовтня, невідомі дрони атакували військовий аеродром у російському Липецьку. Крім того, в Мережі з'явились кадри та відео вибухів та густого диму після удару дрона. Як відомо, близько 15:00 мешканці Липецька повідомили в інтернеті про звуки вибухів. Зафіксовано зупинку міжмуніципального транспорту, про що повідомило управління доріг і транспорту регіону, ймовірно, через атаку безпілотників. Незабаром також з'явилися повідомлення про роботу систем ППО.

Українські воїни в ніч проти 23 жовтня вдруге атакували Новошахтинський НПЗ у Ростовській області РФ. Також Сили оборони випробували на міцність протиповітряну оборону тимчасово окупованого Криму.

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