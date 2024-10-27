"Міні Лорак": дочка співачки в короткій спідниці замилувалася собою на камеру

Ви дізнаєтеся:
- Як змінилася донька Ані Лорак
- Що носить дочка Ані Лорак
- На кого схожа Софія Началджіоглу
Дочка колись української співачки, а тепер зрадниці Ані Лорак - 13-річна Софія, яка останнім часом змінилася до невпізнання, опублікувала низку фотографій.
На своїй сторінці в Instagram, тінейджерка позувала в джинсовій міні-спідниці, а також хвалилася концертом своєї матері, запроданки Ані Лорак у терористичній Москві.
"З концертом, мамуля", - підписала фото вона.
У коментарі також прийшов її рідний батько-турок Мурат Началджіоглу. "Моя нескінченна любов", - написав він.
Хто така Ані Лорак
Ані Лорак - народна артистка України, яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, встала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "поза політикою". Лорак виховує доньку від турецького громадянина, а також зустрічається з інструктором йоги.
Варто зазначити, що дівчинка дуже змінилася буквально за останній рік. У коментарях, фоловери підлітка відзначили, що вона стала дуже схожа на свою матір.
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Нагадаємо, раніше зрадниця Лорак замахнулася на легендарний хіт Вітні Г'юстон I Will always love you. Співачка, яка відчайдушно намагається врятувати свою кар'єру в терористичній Росії, прийшла на шоу до актора Станіслава Ярушина, який прославився завдяки ролі Антона серіалу "Універ".
А також стало відомо, що Ані Лорак перервала траур за своїм батьком заради вечірки. Співачка без натяку на скорботу заявилася на День народження співака-путініста Філіпа Кіркорова.
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