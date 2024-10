Дочка Ані Лорак в ультракороткому денімі побувала на концерті матері.

Софія, дочка Лорак, стала її копією / Колаж Главред, фото Instagram/sonchik_sk

Дочка колись української співачки, а тепер зрадниці Ані Лорак - 13-річна Софія, яка останнім часом змінилася до невпізнання, опублікувала низку фотографій.

На своїй сторінці в Instagram, тінейджерка позувала в джинсовій міні-спідниці, а також хвалилася концертом своєї матері, запроданки Ані Лорак у терористичній Москві.

"З концертом, мамуля", - підписала фото вона.

У коментарі також прийшов її рідний батько-турок Мурат Началджіоглу. "Моя нескінченна любов", - написав він.

Хто така Ані Лорак Ані Лорак - народна артистка України, яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, встала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "поза політикою". Лорак виховує доньку від турецького громадянина, а також зустрічається з інструктором йоги.

Варто зазначити, що дівчинка дуже змінилася буквально за останній рік. У коментарях, фоловери підлітка відзначили, що вона стала дуже схожа на свою матір.

Нагадаємо, раніше зрадниця Лорак замахнулася на легендарний хіт Вітні Г'юстон I Will always love you. Співачка, яка відчайдушно намагається врятувати свою кар'єру в терористичній Росії, прийшла на шоу до актора Станіслава Ярушина, який прославився завдяки ролі Антона серіалу "Універ".

А також стало відомо, що Ані Лорак перервала траур за своїм батьком заради вечірки. Співачка без натяку на скорботу заявилася на День народження співака-путініста Філіпа Кіркорова.

