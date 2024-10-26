У районі Рязанського НПЗ з'явилася загадкова заграва: місцеві чули вибухи і сирену

Коротко:
- У російській Рязані годину лунала сирена повітряної тривоги
- В районі Рязанського НПЗ з'явилося зарево
- Місцеві чули вибухи, однак влада регіону традиційно усе заперечує
Ввечері суботи, 26 жовтня, у російській Рязані годину лунала повітряна тривога. На тлі тривоги в районі Рязанського нафтопереробного заводу помітили заграву. Про це повідомили російські Telegram-канали.
Повітряна тривога в Рязані звучала цілу годину. Після численних повідомлень у місцевих пабліках влада регіону повідомила, що це були лише навчання.
"Із 17:00 до 18:00 у Московському районі обласного центру проводилося відпрацювання навчальної повітряної тривоги з використанням сирени. Пригод немає", - йдеться в повідомленні.
Місцеві пабліки та очевидці повідомляли про вибухи й полум’я поблизу заводу, припускаючи, що НПЗ знову міг стати ціллю атаки безпілотників. На відео, які активно поширювалися, можна побачити заграву над містом і полум’я в районі Рязанського нафтопереробного заводу (НПЗ), одного з найбільших у Росії.
Проте рязанська влада швидко спростувала ці повідомлення, назвавши пожежу "фейковою". У РФ заграву пояснили звичайним факельним горінням.
Того ж дня російські ЗМІ повідомляли про атаки безпілотників у декількох регіонах Росії. Згідно з інформацією пропагандистських каналів, сили ППО перехопили та знищили 17 дронів, які наближалися до російської території: вісім — над Брянською областю, чотири — над Бєлгородською, три — над Курською та два — над Орловською областями.
Дивіться відео заграви у Рязані:
Що відомо про Рязанський НПЗ
Завод введено в експлуатацію в жовтні 1960 року. Підприємство перебуває під контролем "Роснєфті". Основна частина продуктів нафтопереробки експортується. Максимально можливий обсяг обробки НПЗ 17-18 мільйонів тонн нафти, пише Вікіпедія.
Неспокій в РФ - останні новини
Нагадаємо, 26 жовтня в російському Липецьку пролунали потужні вибухи внаслідок атаки невідомих дронів на військовий аеродром. Місцеві жителі повідомляли про гучні звуки вибухів і густий дим у небі. Губернатор Липецької області Ігор Артамонов підтвердив інформацію про атаку. Хоча аеродром, ймовірно, став ціллю атаки, підтвердження про його ураження поки що немає.
Також 26 жовтня у Керченській протоці розбився військовий вертоліт Росії. Спочатку у Telegram-каналі Fighterbomber повідомили, що це гелікоптер Ка-27, потім змінили модель на Ка-52, а згодом уточнили, що тип вертольота поки не встановлений.
Крім цього, у Кіровській області вертоліт санавіації Мі-2 "жорстко приземлився" у лісі. На борту перебували чотири людини, троє з яких загинули.
Як повідомляв Главред, 22 жовтня дрони завдали ударів по кількох регіонах РФ. У Єфремові Тульської області після вибухів спалахнула пожежа біля місцевого заводу синтетичного каучуку та ТЕЦ, в Суземському районі під атаку потрапила ще одна ТЕЦ, також постраждали два спиртзаводи.
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