Україну накриють мокрий сніг і морози -5 градусів: синоптикиня назвала дати

Скоро в Україні будуть йти дощі з мокрим снігом, а температура суттєво знизиться.

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Синоптикиня сказала, коли в Україні випаде мокрий сніг/ УНІАН

Що ви дізнаєтеся:

Коли в Україні буде йти сніг

Коли температура опуститься до -5 градусів

Погода в Україні скоро стане холоднішою – орієнтовно через тиждень, з 3 листопада, у нашій державі може випасти мокрий сніг, а температура повітря знизиться і буде мінусовою.

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Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталія Птуха, повідомляють "Факти ICTV". Вона зазначила, що через панування в Україні поля підвищеного тиску найближчим часом не передбачається істотних змін у погоді. Але на початку листопада погодні умови зміняться.

У понеділок, 28 жовтня, на заході та південному заході нашої держави буде навіть до +18 градусів за Цельсієм. Досить тепло і без опадів буде також у вівторок і середу, 29-30 жовтня.

У четвер, 31 жовтня, синоптична ситуація ненадовго зміниться – у східних та північно-східних областях можуть пройти опади. Проте вже наступного дня, 1 листопада, переважатиме поле високого тиску, тому опадів не передбачається.

"На наступні вихідні (2-3 жовтня – ред.) можуть надходити атмосферні фронти з північного заходу. Вони будуть охоплювати більшу площу території, тому зниження температури буде більш відчутне", – наголосила Птуха.

Коли в Україні буде мокрий сніг

За словами синоптикині, 3 листопада в нашій державі можливий дощ з переходом у мокрий сніг. А 4 листопада на більшій частині території України прогнозується невеликий мокрий сніг, на півдні з дощем.

Далі можливе поступове зниження температури вночі від 0 до -5 градусів, а вдень до +1...6. На півдні країни вночі прогнозується +1…+7, а вдень +4…+9.

Водночас Наталія Птуха зазначає, що погодні прогнози, які даються на тиждень наперед, є консультативними і згодом можуть ще уточнюватися.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто така Наталія Птуха Наталія Птуха – синоптик в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України, завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює українськими телеканалами, радіостанціями та інформаційними джерелами.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що Україну атакують дощі та морози – стало відомо, у яких областях чекати негоду. Синоптики попереджають про те, що у багатьох областях України буде сильний туман.

Також раніше повідомлялося, що нова магнітна буря вривається в країну – обрушиться майже 6-бальний шторм. Ця магнітна буря була викликана дуже сильним спалахом на Сонці.

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