'Вугледарський сценарій може повторитись': яке місто під загрозою окупації

Ситуація в районі міста Селидове може погіршитись, українським військовим катастрофічно не вистачає особового складу, щоб стримати наступ РФ.

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Стратегічне місто поступово переходить під контроль РФ / Колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ, 4 окрема танкова бригада

Коротко:

Ситуація в Селидовому може погіршитись

Війська РФ, ймовірно, взяли під контроль логістичні шляхи до міста

Місто Селидове в Донецькій області поступово переходить під контроль російських військ. Поширюється тривожна інформація про те, що всі логістичні шляхи в напрямку Селидового тепер під вогневим контролем РФ. Про це розповів військовий оглядач Денис Попович, передає NV.

За його словами, на жаль, місто поступово потрапляє під контроль Росії, що може нагадувати сценарій, схожий на ситуацію у Вугледарі. Ситуація в самому Селидовому та його околицях має тенденцію до погіршення.

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"Значна територія міста вже захоплена ворогом..", - вказує Попович.

Він також зауважує, що ворог намагається оточити місто, а більшість логістичних шляхів із Селидового за деякими даними або перерізані, або перебувають під вогневим контролем окупаційних військ.

За словами Поповича, у Силах оборони України катастрофічно не вистачає особового складу для стримування наступу росіян, кількість яких можна порівняти з тарганами.

"Я почув дуже вдале порівняння, що зараз дії Російської Федерації в Селидовому можна порівняти з великою кількістю тарганів, яких ми намагаємося вбити... Частину з них удалося ліквідувати, але частина сховалася, закріпилася, підтягнулася ще якась кількість піхоти, і з нових позицій вони починають новий штурм", - зазначив експерт.

Експерт підсумував, що хоч просування російських військ і є успішним, це відбувається за рахунок значних втрат для ворога.

Що відомо про Селидове / Інфографіка: Главред

Хто такий Денис Попович? Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

Бої за Селидове - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська посилюють тиск на Селидове в Донецькій області, загрожуючи місту з півночі, півдня та фронту, зазначив експерт з національної безпеки Іван Варченко.

Бої вже йдуть безпосередньо на вулицях міста. Російські сили просунулися вглиб Селидового, і за даними Міноборони Великобританії, збройні сутички, ймовірно, тривають у центрі міста.

За словами Сергія Згурця з Defense Express, є висока ймовірність, що українським силам доведеться залишити Селидове, оскільки єдиний шлях постачання знаходиться під вогневим контролем противника.

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