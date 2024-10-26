Меган Маркл і принц Гаррі вибісили нових сусідів у Португалії

Португальці побоюються, що тепер їм буде недоступний місцевий пляж.

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Принц Гаррі та Меган Маркл купили дої / колаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

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Португальці бояться, що спільний пляж стане приватним

Меган і Гаррі облюбували Коста-Терру

Купівля принцом Гаррі та Меган Маркл будинку в Португалії "надзвичайно важлива", оскільки вона дає їм "базу поруч із Британією" і може призвести до "фальшивих королівських турів" європейськими країнами.

Як пише The Daily Mail, так вважає королівський експерт. "Герцог і герцогиня Сассекські, яких король Карл виселив зі свого котеджу у Віндзорі торік, забезпечили собі опору по цей бік Атлантики, купивши будинок в Алентежу", - повідомив Річард Еден.

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Тим часом португальці та місцеві жителі Коста-Терра в Компорті не на жарт схвильовані новим сусідством.

Вони переживають, що королівська сім'я приватизує громадський пляж.

Хто така Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка і фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і доньку Лілібет (2021).

"Я засмучений через те, що величезна ділянка португальської землі тепер доступна тільки для багатих, тоді як середній місцевий житель втрачає доступ до місць, які були частиною його життя впродовж багатьох поколінь", - хвилюється футболіст Андре Андраде. Зірка спорту є сусідом подружжя, яке перебралося до Португалії.

Нові закони Португалії допускають те, що вже не один громадський пляж став приватним. Це, своєю чергою, засмучує як туристів, так і місцевих жителів, які звикли мати вільний доступ до цих територій.

Принц Гаррі / інфографіка: Главред

До слова, Сассекські мають розкішний будинок. Основний дім пари - особняк у тосканському стилі вартістю 19,5 мільйонів фунтів стерлінгів у Монтесіто з сімома спальнями, 13 з половиною ванними кімнатами, бібліотекою, кінотеатром, тренажерним залом, басейном і курником.

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Нещодавно Меган Маркл з'явилася в дитячому госпіталі в Лос-Анджелесі, вона вирішила почитати дитячу книгу, щоб підтримати їх. Діти були в захваті, а ось працівники госпіталю відзначили, як зарозуміло поводилася Маркл.

А також союз принца Гаррі та Меган Маркл опинився під загрозою через те, що пара обірвала зв'язок із королівською родиною. І якщо Гаррі та Меган не відновлять своє спілкування з рідними принца, на них чекає повне забуття.

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