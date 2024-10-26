У Дніпрі дивом врятували жінку з-під завалів будинку: кількість жертв від удару РФ зросла

У Дніпрі зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару Росії, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

https://glavred.net/ukraine/v-dnepre-chudom-spasli-zhenshchinu-iz-pod-zavalov-doma-kolichestvo-zhertv-ot-udara-rf-vozroslo-10608770.html Посилання скопійоване

У Дніпрі з-під завалів будинку дивом врятували жінку / Колаж: Главред, фото: Дніпропетровська ОВА

Головне:

У Дніпрі внаслідок російського удару загинуло п'ять людей, ще 21 людина постраждала

З-під завалів будинку дивом врятували жінку

Пошуково-рятувальна операція завершилась

У Дніпрі кількість загиблих зросла до п'яти, постраждала 21 людина. Рятувальники дивом витягли живою жінку з-під завалів будинку, по якому РФ завдала ракетного удару. Визначити місцезнаходження потерпілої допомогла "хвилина тиші", під час якої рятувальники почули стукіт. Про це розповів заступник начальника з реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Дніпропетровщини Сергій Корінний.

"Дійсно дивом. Ми застосували "хвилину тиші". Вона якраз дала позитивний результат: ми почули звуки похлопуваннями по металевому предмету і визначили основне місце для розбору завалу", - розповів Корінний. відео дня

За його словами, рятувальники близько години розбирали завали, щоб звільнити жінку. Вона була затиснута між матрацом ліжка та металевим елементом. Лише завдяки м’якому матрацу жінка вижила.

"Бачили тільки одну руку, спілкувались з нею, і потихеньку пішли, пішли, й дістали її", - розповів надзвичайник.

Наразі у Дніпрі триває пошуково-рятувальна операція.

"Ми достеменно не знаємо кількість людей, від жителів інформація різна. Тому операція продовжується", - наголосив Корінний.

Що відомо про загиблих та постраждалих

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що клькість жертв та постраждалих у Дніпрі зросла. Внаслідок російського ракетного удару по загинуло п'ять людей.

"Збільшилася кількість загиблих у Дніпрі. На зараз їх п`ятеро. З-під завалів рятувальники дістали тіло чоловіка. Співчуття рідним всіх жертв російського терору", - написав він.

Також 21 особа отримала поранення, з яких 7 потрапили до лікарні. Серед постраждалих діти: дівчата 8 та 16 років й двоє 17-річних хлопців. Стан одного 17-річного хлопця оцінюється як важкий.

"У місті пошкоджені понад два десятки багатоквартирних будинків. Один зруйнований та ще один – аварійний. Для тимчасового ремонту власникам понівечених осель видають будматеріали", - зазначив Лисак.

Оновлено 19:40: За його словами, близько 19:30 у Дніпрі завершилась пошуково-рятувальна операція.

"На жаль, 5 людей загинули через атаку. Життя не повернеш... Щирі співчуття тим, хто втратив близьких", - написав Лисак.

Хто такий Сергій Лисак? Сергій Петрович Лисак — український військовик і державний службовець. З 7 лютого 2023 року — голова Дніпропетровської ОДА.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко раніше повідомив, що під час нічного удару по житловому будинку в Дніпрі загинули дружина та донька поліцейського. На щастя, молодшу доньку слідчого вдалося врятувати.

Хто такий Ігор Клименко? Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".

Удар РФ по Дніпру та Києву 25 жовтня - що відомо

Нагадаємо, ввечері 25 жовтня росіяни запустили балістичні ракети з Криму по Дніпру. Внаслідок атаки пошкоджена житлова забудова і один з медзакладів.

Також 25 жовтня РФ вдарила БпЛА по житловому будинку в Києві. У будинку в Солом'янському районі столиці пошкоджено квартири з 17 по 21 поверх, загинула 15-річна дівчинка.

Вранці 26 жовтня у КМВА розповіли, що РФ вночі понад 7 годин атакувала Київ.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ракетні удари російських окупантів, що відбулися ввечері 25 жовтня та вночі 26 жовтня. Він повідомив, що постраждали Київ, Дніпро, Сумщина, Хмельниччина та інші регіони. Внаслідок атак у Дніпрі пошкоджена лікарня імені Мечникова і житлові будинки.

Як повідомляв Главред, російські ударні БПЛА використовують нову тактику для атак на українські міста, зокрема на Київ. Речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов повідомив, що дрони атакують хвилями, змушуючи українські мобільні групи маневрувати та створюючи "коридори" для наступних атак.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред