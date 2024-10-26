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В Росії анонсують закінчення "СВО": окупанти не мають чим воювати

Анна Косик
26 жовтня 2024, 13:02
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Український зрадник, що перейшов на сторону ворога, назвав розпочату агресором Росією війну помилкою.
Путин, Дмитриев
Колаборант вважає, що бажання Путіна щодо війни в Україні не справдяться / Колаж: Главред, фото: pixabay, скріншот

Коротко:

  • Росіянам нічим наступати та навіть оборонятися
  • Так звану "СВО" поплічник Кремля вважає помилкою

Росіяни настільки виснажені у боях проти ЗСУ, що навіть затяті прихильники Кремля починають знімати "рожеві окуляри" та говорити про неспроможність РФ виграти.

Війна в Україні незабаром може "заморозитися" через те, що країна-агресор Росія не має ресурсів, щоб її продовжувати. Про це заявив колишній український чиновник, а зараз колаборант та зрадник, який допомагав Росії Ігор Димитрієв.

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За його словами, кремлівському диктатору Володимиру Путіну доведеться приглушити свої бажання та амбіції, адже заморозка війни відбуватиметься нібито "сама по собі".

Причиною цього є вичерпання ворогом ресурсів для повноцінного продовження бойових дій на території України. При цьому Кремль, за словами зрадника, не готовий оголосити загальну мобілізацію як і суспільства, так і економіки.

"Ця війна була помилкою, і її виводитимуть з фокусу уваги, а згодом намагатимуться забути", - додав колаборант.

Хто такий Ігор Димитрієв?

Ігор Димитрієв — колишній український проросійський політик-сепаратист, який 2014 р. втік до Росії, потім — російський політик та медіа-діяч, який активно просуває підтримку російської агресії проти України, пише Вікіпедія.

Можливість замороження війни в Україні

Нагадаємо, Главред писав, що президент Володимир Зеленський спростував чутки про нібито пункт замороження війни, який міститься у плані перемоги України.

В Росії анонсують закінчення 'СВО': окупанти не мають чим воювати
План перемоги / Інфографіка: Главред

Раніше експерт Максим Розумний попереджав, що війна може розтягнутися до 2026 року, якщо план А заморозки конфлікту не реалізується цієї осені. У такому випадку все це може перейти в довготривалу історію, яка закінчиться тільки тоді, коли закінчаться ресурси.

Напередодні стало відомо, що на думку політичного експерта, саме заморозка конфлікту є найреалістичнішим сценарієм завершення російсько-української війни.

Читайте також про варіанти закінчення війни:

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війна в Україні заморожений конфлікт Володимир Путін російські війська
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