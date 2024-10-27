'Ворог окупував': РФ захопила населений пункт і просунулись на Донбасі - Deep State

Агресор з РФ напав на населений пункт, використовуючи техніку та піхоту.

https://glavred.net/ukraine/vrag-okkupiroval-rf-zahvatila-naselennyy-punkt-i-prodvinulis-na-donbasse-deep-state-10608827.html Посилання скопійоване

Ворог має значне просування на Донбасі / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 38-я ОБМП

Про що в матеріалі:

Ворог має успіхи в Донецькій області

Окупанти готують нові штурми біля Шахтарська

26 жовтня російські окупанти захопили Левадне, а також просунулися біля Шахтарського, Новоукраїнки, Богоявленки, Новодарівки, Стельмахівки Донецької області.

Агресор захопив Левадне, а також просунувся біля Шахтарського, Новоукраїнки, Богоявленки, Новодарівки, Стельмахівки Донецької області. Про це повідомляє DeepState.

відео дня

"Ворог окупував Левадне, а також просунувся біля Шахтарського, Новоукраїнки, Богоявленки, Новодарівки, Стельмахівки, в Гірнику та Олександрополі", - йдеться в повідомленні.

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Окрім цього, проєкт DeepState також повідомляв, що окупанти атакували населений пункт поблизу Шахтарська. Повідомлялося, що ворог напав на населений пункт біля Шахтарська, використовуючи техніку та піхоту:

"Після обіду колона з 8 ОВТ доїхала до села і намагалася прорватися до Великої Новосілки. 1 ББМ була підбита, решта відкотилися. На вечір вже була колона з 15+ ОВТ, яка розділилася у Золотій Ниві. Частина пробувала прорватися до Великої Новосілки, але через підрив першої машини, вирішила відкотитися. Доля іншої частини колони невідома", - йдеться в заяві.

Водночас 25 жовтня у Богоявленці, що знаходиться в кількох кілометрах від Шахтарська, агресор висадив піхоту в районі ферми, яка знаходиться західніше села. Бої там тривали до ночі.

Ситуація на фронті - що відомо

Главред також розповідав, що у ЗСУ повідомили про ситуацію на найгарячіших напрямках фронту. Російські військові активізували використання авіації, зокрема керованих авіаційних бомб, та атакують на різних напрямках сходу та півдня України, зокрема на Покровському та Курахівському напрямках.

Своєю чергою військово-політичний аналітик групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко дав цікаву відповідь, чи може Україна програти війну проти Росії. Поки що ЗСУ ведуть оборонну війну на виснаження ворога, зазначає аналітик.

Водночас військовий оглядач Денис Попович пояснив, яке місто під загрозою окупації. Там ситуація може погіршитись, українським військовим катастрофічно не вистачає особового складу, щоб стримати наступ РФ.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред