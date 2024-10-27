Українцям можуть не видати пенсію: кому не прийдуть виплати

Для деяких українців досягнення 65-річного віку не є підставою для виходу на пенсію та отримання виплат.

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Українці без страхового стажу зможуть отримати лише соцдопомогу / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Люди пенсійного віку без хоча б 15 років стажу не отримуватимуть пенсії

Соціальна допомога для громадян "65+" не перевищує 3028 гривень

Розмір пенсійної виплати в Україні залежить від багатьох чинників, та буває й так, що українцям, яким більше 65 років, можуть відмовити у коштах. Про це попередили на сайті Пенсійного Фонду України.

Основна причина, з якої громадяни України після 65 років можуть не отримати пенсію - недостатня кількість років страхового стажу. У таких випадках передбачена виплата хіба що соціальної допомоги.

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У 2024 році є певні вимоги до страхового стажу, а саме:

31 рік стажу, щоб піти на пенсію у 60 років;

21 рік стажу, щоб отримувати пенсію з 63 років;

15 років стажу, щоб оформити пенсійні виплати у 65 років.

Згідно з цими нормами, якщо до 65 років у людини немає 15 років страхового стажу, розраховувати на пенсію з надбавками вона не може. А розмір соціальної виплати для таких громадян становить різницю між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб (2361 гривня) та середнім місячним доходом сім’ї на людину за останні шість місяців.

При цьому допомога не може перевищувати 100% від прожиткового мінімуму для працездатної особи, а це, станом на зараз, 3028 гривень.

Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

Виплати пенсіонерам в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред повідомляв, що у 2025 році з банківських рахунків пенсіонерів-переселенців можуть вилучити невикористані пенсійні кошти. Йдеться про рахунки пенсіонерів з-поміж ВПО, відкриті в Ощадбанку, на яких протягом 12 місяців не було руху коштів.

Раніше повідомлялося, що середня пенсія станом на 1 жовтня 2024 року склала 5 851,9 грн. Порівняно з минулим роком, середня пенсійна виплата номінально зросла на 9,4%, але реально, з урахуванням інфляції, - на 0,7%.

Напередодні стало відомо, що в Україні може з'явитися програма соціальної підтримки для малозабезпечених верств населення. Вона передбачатиме і виплати пенсіонерам.

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