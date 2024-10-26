Росія йде в аутсайдери: саміт БРІКС обнулив усі наміри Путіна - Подоляк

БРІКС не можна розцінювати, як організацію на рівні з Європейським Союзом.

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Путін не знайшов бажаної підтримки під час саміту в Казані / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Що сказав Подоляк:

Стратегічне партнерство, залежне від лідерства Росії, нікому не вигідне

Росію ніхто не підтримав під час саміту

Саміт БРІКС, який пройшов в Казані, що в країні-агресорі Росії, показав, що усім присутнім представникам країн світу невигідно було будувати стратегічні плани з РФ. Про це в етері телеканалу FREEДОМ заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

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За його словами, ніхто не наважиться вибудовувати будь-який договір, що викличе безпосередні конфлікти з цивілізованим світом, однак задовільнить бажання Росії домінувати.

"Світ перебудовується, але зовсім не так, як думає суб’єкт Путін, як думає РФ. Росія поступово йде на аутсайд. Вона буде аутсайдером. Країни, які входили в ШОС, зараз — БРІКС, ці два утворення, поки що це лобістські структури, вони поступово виходять із Росії, хоча вона була одним з ініціаторів цих утворень. Поступово утворюючу роль у цих організаціях починає відігравати Китай. З ним конкурують ті ж Індія, Бразилія. Тобто, це зовсім не те, що думала отримати Росія в Казані, не те, на що вона розраховувала", - пояснив Подоляк.

БРІКС / Інфографіка: Главред

Радник керівника ОП також зауважив, що кремлівському диктатору Путіну під час заключного слова на саміті у Казані довелося заявити про готовність Росії самостійно справлятися із власними проблемами.

"Ось у цьому вся суть цього саміту БРІКС. Росію ніхто не підтримав. І тому в серцях ось цей суб’єкт каже, мовляв, ми зі своїми проблемами впораємося самі. Я сподіваюся, що і країни глобального Півдня, і країни проукраїнської коаліції нарешті усвідомлять, що Росія не повинна впоратися з проблемами. Вона повинна відповісти, в юридичному сенсі, за всі проблеми, які створює не тільки Україні, не тільки Європі, а й глобальному світу, міжнародному праву", - додав він.

Хто такий Михайло Подоляк? Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Саміт БРІКС у Казані - що відомо

Нагадаємо, в МЗС України заявили, що спроби Росії нав'язати на саміті БРІКС ідею про нібито альтернативну позицію так званого Глобального Півдня щодо її агресії проти України знову провалилися.

Як повідомляв Главред, аналітики ISW проаналізували, що російський диктатор Володимир Путін зазнав невдачі у спробі представити саміт БРІКС у Казані, як свідчення широкої міжнародної підтримки його країни.

Також повідомлялося, що країна-агресор Росія не заручилася міжнародною підтримкою і не створила альтернативної структури безпеки, до якої прагне Кремль.

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