У Києві вночі лунали вибухи: РФ атакувала столицю 'Шахедами' - деталі

Повітряна тривога в Києві тривала понад три години.

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"Шахеди" атакували Київ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 окрема бригада територіальної оборони м. Одеса

Уночі росіяни знову атакували Київ безпілотниками. Повітряна тривога тривала понад 3,5 години. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Попко підкреслив, що майже щоночі ворог цинічно атакує мирний Київ.

"Сили та засоби протиповітряної оборони виявили в повітряному просторі в напрямку Києва приблизно десяток безпілотників противника. Всі дрони були знешкоджені на околицях міста.", - написав начальник КМВА. відео дня

За даними оперативного зведення, внаслідок російської атаки дронів, в Києві потерпілих чи руйнувань не зафіксовано.

Попко наголосив, нічна атака ворожих дронів ще раз засвідчила, що тактика та цілі противника залишаються незмінними вже багато місяців поспіль:

ніч;

використання ударних безпілотних літальних апаратів на кшталт "Shahed"/"Герань", "Гербера", "Пародія" та інших;

наліт на місто БпЛА ворога з різних напрямків та висот;

поодинокі атаки дронів, а не численними групами;

за одну атаку по Києву ворог стандартно застосовує приблизно десяток БпЛА.

"Цілями залишається цивільна інфраструктура, обʼєкти ППО, і найперше — постійний, безперервний терор цивільного населення аби зламати нашу волю до спротиву. Але росіяни ніколи не досягнуть своїх цілей! Попри всі труднощі, Київ і вся Україна вистоїть і ми неодмінно переможемо в цій несправедливій війні. Вірте з ЗСУ і постійно підтримуйте наших воїнів!", - написав начальник КМВА.

Shahed / Инфографика: Главред

Хто такий Сергій Попко? Сергій Попко - український військовик, генерал-полковник Збройних Сил України. Командувач Сухопутних військ України (2016—2019). Начальник Київської міської військової адміністрації (з 21 жовтня 2022 року), пише Вікіпедія.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, пізно ввечері 26 жовтня російські війська вчергове атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". У Києві та області гриміли вибухи: працювало ППО. Повітряну тривогу у Київській області оголосили приблизно о 22:29. Вже за півгодини, близько 23:00, сирени почули і в самій столиці.

Також у суботу, 26 жовтня, на тлі повітряної тривоги в Одесі пролунали вибухи. Існувала загроза застосування балістики з півдня. Про це повідомляли Повітряні сили ЗСУ та мер міста Геннадій Труханов.

Раніше речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов розповідав, що російські ударні БПЛА застосовують нові тактики для атак по містах України, зокрема по столиці. Ворожі дрони діють хвилями, де перші хвилі змушують наші мобільні групи маневрувати, створюючи тим самим "коридори" для наступних хвиль.

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