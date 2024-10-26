В Україні з'являться чотири заводи Rheinmetall: стали відомі деталі

Нині Rheinmetall перебуває на шляху до будівництва порохового заводу.

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В Україні будують заводи Rheinmetall/ колаж: Главред, фото: mil.in.ua, Вікіпедія

Коротко про головне:

В Україні налагодять виробництво систем ППО

На заводі Rheinmetall в Україні виготовлятимуть зброю для ЗСУ

В Україні вже завершують будівництво заводів

Директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що концерн Rheinmetall побудує в Україні загалом чотири заводи з виробництва зброї. Один із них вже працює.

"У нас багато хороших планів. Перший завод уже працює. Українська оборонна індустрія - це наш партнер. Зараз у нас є виробниче підприємство і підприємство з обслуговування. Наприкінці року ми вже матимемо першу надсучасну бойову піхотну машину Lynx в Україні. На цей момент ми обслуговуємо бойові машини піхоти, але також головні бойові танки. Тож це дуже продуктивне спільне підприємство", - розповів він в інтерв'ю. відео дня

Крім того, за його словами, Rheinmetall перебуває на шляху до будівництва порохового заводу, заводу з виготовлення боєприпасів в Україні.

"Третій момент - це те, що ми хочемо налагодити виробництво систем ППО, щоби ви могли самі себе захищати", - зазначив Паппергер.

Що відомо про Rheinmetall? Rheinmetall AG - німецький концерн, утворений 13 квітня 1889 року. Це один із найбільших виробників військової техніки та озброєння у Німеччині та Європі. В основному концерн займається виробництвом військової техніки, озброєння та виробництвом комплектуючих для автомобілів, пише Вікіпедія.

Директор концерну також розкрив подробиці щодо готовності цих чотирьох заводів.

"Справи просуваються. Перший завод уже готовий. Другий на підході. І я тепер наполягаю на тому, щоби прискорити все це, бо часу в нас немає, ми не маємо його втрачати", - констатував він.

Власне виробництво зброї в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, стало відомо, що Україна розробляє нові далекобійні ракети. В України вже є вироби, які летять на півтори тисячі кілометрів, а тепер з'являться дрони-ракети та інші далекобійні ракети, заявив президент України Володимир Зеленський.

Україна вперше застосувала проти Росії ракету-дрон "Паляниця", повідомив Зеленський. Він додав, що "Паляниця" - новий метод відплати агресору. Ворога було уражено новою ракетою, тож країні-агресорці Росії буде дуже складно навіть вимовити, що саме прилетіло.

Під час Ставки, яку провів Володимир Зеленський, заявили, що Україна розгортає ракетну програму. Президент повідомив, що зараз активно працюють над тим, щоб зменшити залежність від постачання ракет партнерами, зокрема й для ППО.

Що відомо про українську ракету "Паляниця" / Інфографіка: Главред

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