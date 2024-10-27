Чи може Україна програти війну проти Росії: експерт дав несподівану відповідь

Коротко:
- Україна веде оборонну війну
- Ситуація на фронті не вказує на можливість програшу України у війні
Немає жодних ознак того, що ЗСУ можуть програти війну проти Росії. Україна веде війну в оборонному форматі з метою виснаження противника. Про це розповів військово-політичний аналітик групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі "Oboz UA".
За його словами, оборонна стратегія України ефективно працює, так само як і тактика виснаження противника.
Оборона дозволяє ЗСУ час від часу відступати на більш вигідні позиції.
"Якби у Росії все було так круто і прикольно, чому б вона зверталася до Північної Кореї за допомогою, чому б вона отримувала допомогу вже у людському ресурсі? Мабуть, не тому, що у неї все ок, і вони через 2-3 тижні будуть біля Києва", - підкреслив аналітик.
Коваленко підкреслив, що наразі немає передумов для поразки України у війні. Незважаючи на певні питання щодо підтримки міжнародних партнерів, ситуація на фронті не вказує на можливість програшу.
Хто такий Олександр Коваленко
Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".
Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, до 28 жовтня в Курську область Росії очікується прибуття близько 5 тисяч північнокорейських військових з елітного підрозділу Корейської народної армії. Як повідомляє The New York Times з посиланням на українських та американських посадовців, перші підрозділи з КНДР прибули до Росії 23 жовтня, і їхнє перекидання продовжується — щодня прибувають нові групи.
Тим часом місто Селидове в Донецькій області поступово опиняється під контролем російських військ. Військовий оглядач Денис Попович повідомив, що є інформація про те, що всі логістичні маршрути навколо Селидового вже знаходяться під вогневим контролем РФ.
Командир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Павло Паліса з позивним "Хантер" також висловив свою думку щодо того, що він вважає перемогою України у цій війні.
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