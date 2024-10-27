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Чи може Україна програти війну проти Росії: експерт дав несподівану відповідь

Юрій Берендій
27 жовтня 2024, 03:25
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Наразі немає передумов для програшу України у війні проти Росії, оскільки ЗСУ ведуть оборонну війну на виснаження ворога, зазначає аналітик.
ВСУ
Чи може Україна програти війну проти Росії / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Коротко:

  • Україна веде оборонну війну
  • Ситуація на фронті не вказує на можливість програшу України у війні

Немає жодних ознак того, що ЗСУ можуть програти війну проти Росії. Україна веде війну в оборонному форматі з метою виснаження противника. Про це розповів військово-політичний аналітик групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі "Oboz UA".

За його словами, оборонна стратегія України ефективно працює, так само як і тактика виснаження противника.

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Оборона дозволяє ЗСУ час від часу відступати на більш вигідні позиції.

"Якби у Росії все було так круто і прикольно, чому б вона зверталася до Північної Кореї за допомогою, чому б вона отримувала допомогу вже у людському ресурсі? Мабуть, не тому, що у неї все ок, і вони через 2-3 тижні будуть біля Києва", - підкреслив аналітик.

Коваленко підкреслив, що наразі немає передумов для поразки України у війні. Незважаючи на певні питання щодо підтримки міжнародних партнерів, ситуація на фронті не вказує на можливість програшу.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, до 28 жовтня в Курську область Росії очікується прибуття близько 5 тисяч північнокорейських військових з елітного підрозділу Корейської народної армії. Як повідомляє The New York Times з посиланням на українських та американських посадовців, перші підрозділи з КНДР прибули до Росії 23 жовтня, і їхнє перекидання продовжується — щодня прибувають нові групи.

Тим часом місто Селидове в Донецькій області поступово опиняється під контролем російських військ. Військовий оглядач Денис Попович повідомив, що є інформація про те, що всі логістичні маршрути навколо Селидового вже знаходяться під вогневим контролем РФ.

Командир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Павло Паліса з позивним "Хантер" також висловив свою думку щодо того, що він вважає перемогою України у цій війні.

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