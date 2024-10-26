Він призовного віку: Роднянський розповів, що робить його син

Продюсер Олександр Роднянські прокоментував мобілізацію сина.

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Олександр Роднянський / Фото: Главред, Колаж - Instagram

Український режисер і продюсер Олександр Роднянський, якого днями Басманний суд терористичної Москви засудив до 8,5 років колонії, поділився інформацією про те, що робить його син.

В інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю в програмі вДудь, Родненький зізнався, що його син перебуває в Києві і працює радником з економічних питань у президента Зеленського.

"Він у Києві. Він призовного віку, але поки що працює. Сподіваюся, робить потрібні для країни справи. Його офіційна посада зараз - радник Зеленського з економіки. Він у Раді директорів найбільшого державного банку. Він відповідає за стратегію розвитку банку. Він професійний економіст зі спеціалізацією Кембриджського університету", - розповів Роднянський.

Хто такий Олександр Роднянський Олександр Роднянський - український режисер, продюсер і сценарист, медіаменеджер, засновник телеканалу "1+1". Очолював російську корпорацію "СТС Медіа" і вивів її на американську біржу NASDAQ. Чотириразовий номінант на премію Американської кіноакадемії "Оскар". З початком нападу Росії на Україну зайняв потужну проукраїнську позицію і активно веде соцмережі, підтримуючи Україну.

Роднянський повідомив, що син мало жив в Україні, плануючи здобути необхідні знання і використати їх у себе на батьківщині.

"З 1991 року син жив у Європі. Він приїхав і почав романтизувати, що він буде затребуваний, що він зможе допомогти рідній країні. Він приїхав змінювати все на краще. Така в нього була позиція. Відповідно, якщо виникає питання мобілізації, то він прийме її як необхідність", - пояснив кінопродюсер.

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Нагадаємо, раніше Роднянський висловився щодо свого повернення до Росії пропанагдистки Ксенії Собчак, яка втекла з Росії до Литви. За його словами, сам продюсер не поділяє зловтіхи щодо Собчак. "І не тому, що ми дуже давно і близько знайомі. Мені сумно, що знищують останній острівець справжнього медійного життя."

Раніше також пропагандистські ЗМІ написали, що Роднянський "не проти повернутися в Москву" і "його друзі готують для цього ґрунт". "Я б не став про цей фейк писати, але його підхопили. Тому доведеться висловитися", - прокоментував Роднянський на своїй сторінці в Instagram.

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